L' attacco all' Italia di un altro commissario Ue ha spinto i nostri delegati all' Expo di

Governo - Pd all’attacco della ministra della Difesa : “Presidente di una struttura che reclutava mercenari” : Il primo è stato il deputato Michele Anzaldi, poi a seguire molti esponenti del Pd – tra cui il presidente Andrea Orfini – sono andati all’attacco della ministra della Difesa, Elisabetta Trenta.”Governo del cambiamento significa mettere al ministero della Difesa la presidente di una struttura che reclutava mercenari. Ovviamente scordandosi di dirlo” twitta Orfini. Romana di Velletri, 51 anni, Trenta è considerata ...

Borghetto - minoranza all'attacco : "Si taglia sull'essenziale e si spende sul superfluo in modo contraddittorio?" : ...con queste parole il comunicato firmato dai gruppi consiliari di Borghetto Santo Spirito 'In cammino' e 'Liberiamo Borghetto' sul tema relativo allo spostamento dell'area destinata agli spettacoli ...

Riforma pensioni Governo Conte/ L'attacco M5s all'Ue : Riforma pensioni, ultime notizie. La critica del Movimento 5 Stelle alla Commissione Ue. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 2 giugno(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 11:14:00 GMT)

MotoGP : Rossi pronto per un sabato all’attacco : Un inizio tutto sommato buono quello di Valentino Rossi al Mugello. Il pilota Movistar Yamaha MotoGP ha chiuso le FP2 con il settimo tempo poco distante dai primi, dimostrando velocità in entrambe le sessioni di libere. Il lavoro per la squadra del #46 è ancora molto, soprattutto per far dare il massimo al posteriore in […] L'articolo MotoGP: Rossi pronto per un sabato all’attacco sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Der Spiegel ancora all’attacco dell’Italia : copertina con spaghetti a forma di cappio e la frase “Ciao amore” : L’hanno rifatto. A Der Spiegel piace mettere l’Italia in copertina con tanto di stereotipi. Dopo la famigerata prima pagina degli spaghetti su cui era appoggiata una pistola ecco che sul magazine, in edicola domani, appare una forchetta, degli spaghetti a forma di cappio e il titolo “Ciao amore!”. Nel sottotitolo si legge: “Come l’Italia si autodistrugge e trascina l’Europa con sé“. Solo pochi giorni fa un ...

Der Spiegel ancora all’attacco dell’Italia : copertina con spaghetti a forma di cappio e la farse “Ciao amore” : L’hanno rifatto. A Der Spiegel piace mettere l’Italia in copertina con tanto di stereotipi. Dopo la famigerata prima pagina degli spaghetti su cui era appoggiata una pistola ecco che sul magazine, in edicola domani, appare una forchetta, degli spaghetti a forma di cappio e il titolo “Ciao amore!”. Nel sottotitolo si legge: “Come l’Italia si autodistrugge e trascina l’Europa con sé“. Solo pochi giorni fa un ...

Delrio all'attacco : "La Lega di Salvini è neofascista" : A due riprese Graziano Delrio è andato all'attacco del nuovo ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini. Ieri, nel corso di un'intervista rilasciata a Radio Cusano Campus, ha detto:"Il disegno di Salvini è preciso, vuole portare l'Italia fuori dall'Europa e dall'Euro e sta giocando come il gatto col topo. Di Maio dichiara che le sue prospettive non sono queste, quindi non può stare con la Lega. Quello di Salvini è un partito ...

Asia Argento duro attacco alla De Filippi dopo la frase di Gino Paoli : Asia Argento non ci sta e va su tutte le furie. E’ uno sfogo durissimo contro Amici 17 e Maria De Filippi, quello che l’attrice affida alle sue pagine social, dopo aver assistito alla nuova puntata andata in onda domenica scorsa. Nel corso della diretta, è stato ospite anche Gino Paoli. Il cantautore dopo essersi esibito insieme a uno dei concorrenti del talent, ha sussurrato una frase all’orecchio della conduttrice: “Sono venuto qui per ...

Le frasi rubate a Di Maio : "Savona è un massone". E il Pd va all'attacco : La giravolta grillina su impeachmente e sul nome del ministro dell'Economia in pectore ha sparigliato le carte. Domenica, dopo il 'no' di Mattarella all'economista del 'piano B' sull'euro, Di Maio si ...

Ripple - dopo attacco hacker oggi è allerta sui prezzi XRP : Apri un conto demo GRATUITO e illimitato su IQOption Dal punto di vista della cronaca, quindi, il caso è chiuso. Lo stesso non si può dire, però, per quello che riguarda le ripercussioni sull'...

Barbara D'Urso - Lele Mora all'attacco di Mediaset : 'Senza trash non fai notizia' : 'Senza trash non fai notizia': ecco cosa rivela Lele Mora sul conto di Barbara D'Urso e del GF Il Grande Fratello è troppo trash? Dopo la polemica scoppiata sull'ultima edizione del GF, Lele Mora fa ...

Barbara D'Urso - Lele Mora all'attacco di Mediaset : «Senza trash non fai notizia» : 'Senza trash non fai notizia': ecco cosa rivela Lele Mora sul conto di Barbara D'Urso e del GF. Il Grande Fratello è troppo trash ? Dopo la polemica scoppiata sull'ultima edizione del GF, Lele Mora fa ...

Pd all'attacco : In piazza e in Parlamento , per una volta in versione unitaria. Il Pd cerca di giocare all'attacco nella fase più delicata per le formazione del nuovo governo, il premier designato Carlo Cottarelli ha ...

Mo : Gaza - attacco aereo israeliano dopo i razzi dalla Striscia : Una decina di missili sono stati sparati da velivoli dell'aviazione israeliana contro obiettivi della Jihad islamica nel centro della Striscia. Lo afferma la radio israeliana. La Jihad islamica ha ...