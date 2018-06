La tegola e il caso | gli artisti Antonio Rezza e Flavia Mastrella su Rai 3

superguidatv

(Di sabato 2 giugno 2018) Arriva su Rai 3 “Lae il”, il nuovo programma curato da: ecco tutte le anticipazioni Rai 3 continua a sorprendere. La terza rete di Stato, diretta da Stefano Coletta, continua a proporre al proprio pubblico nuovi programmi e format del tutto innovativi. Dopo “Be Happy” che ha floppato in termini di audience, Rai 3 si gioca la carta dell’arte con “Lae il“. Lae il(quando la scena è servita) su Rai 3: quando inizia Debutta da lunedì 4 giugno 2018 alle ore 20.10 circa la nuova sfida di Rai 3. Si tratta de “Lae il” sottotitolo “quando la scena è servita“, il nuovo programma della terza rete di Stato diretta da Stefano Coletta. Si tratta di un format del tutto nuovo curato dagli. Per chi non li ...