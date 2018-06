La situazione politica italiana | pronto il governo Conte

G7 : occhi aperti ai dazi di Trump e alla situazione politica italiana : Si fa sempre più complicato il vertice dei ministri finanziari e dei governatori delle banche centrali, organizzato per semplificare l'incontro con i capi di stato di Charlevoix. L'ultima manovra dell'amministrazione Trump riguardo ai dazi ha creato malcontenti anche all'interno del governo statunitense. Anche la politica liberale canadese portata avanti da Justin Trudeau rischia di essere minacciata. Tutto questo perché di fatto non ci sono ...

situazione politica - analisi di mercato : ... qualsiasi sia la guida politica del Paese. Perché la Situazione dei conti è rilevante Richard Flax si riferisce all'enorme mole del debito pubblico , 131,8% rispetto al Pil, che si è sviluppato nel ...

Borsa : Jerusalmi - preoccupa situazione politica - ma economia italiana va bene : Credo anche che l'economia continui ad andare bene e l'Italia rimanga un Paese attraente, per cui, siamo fiduciosi che le cose si rimettano in carreggiata", ha detto ancora Jerusalmi. Per quanto ...

Spread - Bce : 'Monitoriamo la situazione politica in Italia' : La Bce "naturalmente sta monitorando" la situazione in Italia. Lo dice il vice presidente uscente dell'Eurotower, Vitor Constancio, sottolineando che "i rendimenti e lo Spread sono stati contenuti ...

Mercati in tensione per situazione politica : spread in forte rialzo e Borsa giù : Il differenziale tra Btp e Bund sfiora i 150 punti, mentre la Borsa di Milano, al momento, segna la performance peggiore in Europa: -3% - Lo spread tra Btp e Bund tedesco a dieci anni continua a ...

Btp chiudono in netto calo - pesa situazione politica - spread fino a... : ... il secondario italiano sottoperforma decisamente gli altri Paesi del blocco in una seduta in cui gli operatori sembrano aver preso coscienza dell'impasse in cui versa la politica italiana dopo le ...

