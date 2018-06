La sindrome del bambino scosso | attenzione | cosa fare e non fare se il

sindrome delle apnee notturne : cos’è - sintomi e cause : Sonno disturbato, nervosismo e stanchezza: questi sono solo alcuni dei tanti sintomi della Sindrome delle apnee notturne, una patologia che colpisce sempre più persone. Si tratta di un disturbo che spesso viene sottovalutato, perché non si colgono i segnali che vengono lanciati dal corpo oppure perché non viene correttamente diagnosticato. Di certo però questa Sindrome causa moltissimi danni, mettendo a rischio non solo la nostra salute, ma ...

Erdogan e la sindrome dell'assedio dei mercati : La Turchia si sente assediata da un complotto dei mercati contro la lira a un mese dal cruciale voto presidenziale e parlamentare anticipato del 24

sindrome del bambino scosso - mai scuotere i bambini : ecco cosa succede : Mai scuotere i bambini potrebbe provocare la Sindrome del bambino scosso e dar vita a problemi di salute anche seri. ecco cosa succede.

Ambiente e comportamenti autolesionistici negli adolescenti con la sindrome dell’X fragile : Un gruppo di ricercatori degli Stati Uniti ha valutato l’effetto dell’Ambiente sociale sui comportamenti autolesionistici dei ragazzi con la Sindrome dell’X fragile. Si è osservato che tali influenze sono molto importanti e vanno valutate accuratamente prima di introdurre trattamenti con farmaci. Hall e colleghi, nell’introduzione all’articolo che ha riportato i risultati del loro studio, ricordano che la Sindrome dell’X fragile è la causa più ...

sindrome del bambino scosso. Al via la campagna ‘Non scuoterlo mai’ [Shaken Baby Syndrome] : C’è chi agita incessantemente i passeggini e chi cerca di addormentare i propri figli scuotendo su e giù il bebè… fino a gesti molto più violenti fatti da parte dei genitori per calmare i pianti inconsolabili. Quello che non si sa è che quest’ultimo atto, ha delle conseguenze sul bambino che non supera i due anni di vita se sottoposto a queste azioni. “Non scuoterlo mai!” è questo il monito della Fondazione Terre des Hommes, ...

sindrome dell’occhio secco : i segnali che devi staccare gli occhi dal PC : Si definisce Sindrome dell’occhio secco ed è una problematica molto diffusa, oggi, con l’utilizzo continuo di schermi di PC, smartphone, tablet, TV, console portatili e tanto altro. L’esposizione ad uno schermo luminoso che focalizza la nostra attenzione e quella degli occhi, a lungo andare, porta a seri problemi di vista e di salute. Che cos’è la Sindrome dell’occhio secco È una malattia a tutti gli effetti anche ...

sindrome dell’intestino irritabile : Zespri è sponsor della seconda edizione degli IBS Days : Zespri, azienda leader mondiale nel settore dei kiwi di qualità, è sponsor della seconda edizione degli IBS Days 2018, il congresso scientifico dedicato alla Sindrome dell’intestino irritabile che si terrà a Bologna il prossimo 17, 18 e 19 maggio. Il congresso vuole essere un’occasione per fornire ai medici e agli operatori sanitari un aggiornamento e uno sguardo al futuro sul settore in rapida evoluzione delle terapie per la Sindrome ...

La sindrome di Sj?gren : patogenesi - diagnosi e terapia di una delle malattie “invisibili” del nostro secolo : Sulle tavole rotonde del XXI Congresso Nazionale del CReI, che dal 10 al 12 maggio tratterà di “Flogosi ed Autoimmunità”, nella giornata di venerdì 11 maggio si continuerà a parlare di “malattie rare” e “orfane” proprio a causa della difficoltà nel riconoscere la loro rarità, come nel caso della Sindrome di Sjögren, la malattia reumatica più frequente, seconda solo all’artrite reumatoide. «Una malattia invisibile, non si vede esteriormente, ma ...

Chirurgia estetica - i trend del momento : rinoplastica da selfie - ombelicoplastica e sindrome da faccia gonfia : Cresce tra gli italiani la passione per il ritocchino, possibilmente mini-invasivo, senza effetti collaterali e con risultati naturali. A esserne contagiati sempre più anche i giovani, che dedicano oggi molto più attenzione al mantenimento e alla cura del proprio aspetto rispetto al passato: un fenomeno legato anche alla diffusione dei social network e alla sovraesposizione dell’immagine. È quanto emerso dall’ultimo congresso ...

Modena - muore neonata di meno di un mese/ Ultime notizie : vittima della “sindrome della morte in culla” : Modena, muore neonata di meno di un mese: vittima della “sindrome della morte in culla”. Le Ultime notizie: la piccola stava dormendo accanto alla madre quando è avvenuta la tragedia(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 10:24:00 GMT)

Inaugurato il punto di ascolto a sostegno delle famiglie che vivono la sindrome di Down "Vita 21 Enna" consegue un altro obiettivo e così ... : E a testimonianza della profonda collaborazione con il mondo della scuola la presenza dell' IPS "Federico II" di Enna, che ha garantito il servizio di accoglienza e ristorazione al termine della ...

sindrome dell'occhio secco / La malattia cronica spesso sottovalutata : i fattori che aumentano il rischio : Sindrome dell'occhio secco, una malattia cronica che rischia davvero di compromettere la vita di chi l'accusa. Ecco cosa fare e i possibili rimedi nel caso questa dovesse verificarsi.(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 16:30:00 GMT)

Disturbi del sonno nei bambini con sindrome di Ehlers-Danlos : Un gruppo di esperti israeliani ha studiato le caratteristiche delle alterazioni del sonno in una casistica pediatrica affetta da Sindrome di Ehlers-Danlos. Hanno rilevato un’elevata frequenza di tali alterazioni in forme diverse, dall’insonnia all’ipersonnia, e che il loro trattamento determina importanti benefici. Dal punto di vista dei malati, queste evidenze indicano la necessità di valutare accuratamente Disturbi del sonno che si dovessero ...

sindrome dell'uomo pietra : cura sperimentale in arrivo - ecco cosa è la malattia : La fibrodisplasia ossificante, chiamata anche Sindrome dell'uomo pietra, è una delle malattie più rare nel nostro paese italiano. Soltanto 34 persone in tutta l'Italia ne sono affette e non esiste cura in grado di far guarire dalla Sindrome. Chi ne soffre ha difficoltà a condurre una vita normale perché sente il suo corpo come incastrato all'interno di una gabbia. La malattia può sfociare per via di un forte trauma o per motivi del tutto ...