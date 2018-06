La serie Sex & the city compie 20 anni

Dal creatore de La Casa di Carta - la nuova serie spagnola “brutale e sexy” El Embarcadero : parla Álex Pina : Il creatore de La Casa di Carta, già noto in Spagna per la precedente serie Vis a Vis, si gode un inaspettato successo internazionale dopo che nell'ultimo anno Netflix ha trasformato il suo ultimo progetto in un fenomeno mondiale. Nemmeno Álex Pina si aspettava che La Casa de Papel, che aveva raccolto solo il 12% di share in patria, potesse trasformarsi in un instant cult dopo l'ingresso nel catalogo Netflix. Con la distribuzione ...