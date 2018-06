La Rai primo obiettivo | la nuova maggioranza vuole tutte le poltrone

La fioRaia : il primo albo illustrato di Luca Di Sciullo : ... ovvero la fioraia ed il suo mondo, così vicino alla metropoli eppure così al riparo dai suoi schiamazzi e dalle sue regole. «Capisco quello che cerco: una pianta verde senza fiori, che rispecchi la ...

Space Hulk : Tactics si mostra con il primo Gameplay TRailer : Space Hulk: Tactics è un fedele adattamento del classico gioco da tavolo Space Hulk, ambientato nell’universo di Warhammer 40.000, aggiungendo però diverse novità alla classica formula cult. Il nuovo Overview Trailer mette in mostra il sistema di combattimento, la gestione della squadra, la personalizzazione e il peculiare sistema di carte, in modo da prepararti ai gloriosi combattimenti che avverranno all’uscita ...

Food : Nastro Azzurro prime brew - primo assaggio mastro birRaio : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – La birra premium italiana più bevuta al mondo lancia la campagna Tv 2018 con lo spot dedicato alla nuova Nastro Azzurro ‘prime brew’. Il copy, firmato Dlv Bbdo, è stato presentato ieri in anteprima durante un evento speciale nel birrificio di Roma. La nuova referenza nasce dall’intuizione di Alberto Marzaioli, giovane mastro birraio di talento che ha pensato di far assaporare a tutti il momento ...

Diretta / Venezia Trento (risultato live 25-23) streaming video Rai.tv : fine primo quarto! (semifinale gara-1) : Diretta Venezia Trento, info streaming video e tv: orario e risultato live di gara-1 della semifinale playoff di basket A1. E' la riedizione della finale scudetto dello scorso campionato(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 21:06:00 GMT)

Ride - il tRailer del primo thriller italiano su due ruote tra gli sport estremi : Con produzione Lucky Red, Mercurious e Tim Vision e con il contributo della Trentino Film Commission, Ride, in uscita a settembre, ha scatenato la curiosità per il mistero che ha avvolto fino a oggi il progetto (fatto intuire ma non annunciato fino all’uscita del suo teaser trailer), per la sua natura (tutta due ruote e sport estremi), per alcuni graditi ritorni (Lorenzo Richelmy tra i protagonisti, gli autori di Mine, Fabio Guaglione e ...

La versione remaster di Yakuza 3 per PS4 riceve il primo tRailer : Sega ha appena rilasciato il primo trailer dedicato al suo imminente remaster per PS4 del classico Yakuza 3, già uscito su PS3.Come riporta Dualshockers, il trailer offre una panoramica sul gioco, permettendoci di dare un'occhiata alla grafica migliorata che farà brillare Yakuza 3 sulla nuova console di Sony.Il video presenta sia i filmati che il gameplay, dall'azione di combattimento familiare a tutti quei minigiochi che i fan di Yakuza ...

NIGHTFLYERS - Primo teaser tRailer della serie! : Cari lettori, finalmente possiamo vedere le prime immagini della nuova serie NIGHTFLYERS, targata Syfy. L'emittente ha infatti pubblicato un breve teaser promo, che è tutto fuorchè tranquillo e che fa' capire che la tensione sarà una costante per questa nuova serie. Se volete vedere il video, continuate la lettura!TUTTO QUELLO CHE SAPPIAMO SULLA SERIE Il breve promo mostra tre dei protagonisti, vale a dire Agatha Matheson (Gretchen Mol), Karl ...

“Hotel Gagarin – Se vuoi essere felice - comincia” : il primo lungometraggio di Simone Spada al cinema [TRaiLER] : Grandi attori per il primo lungometraggio di Simone Spada, al cinema dal 24 maggio ‘ Hotel Gagarin’ Claudio Amendola, Luca Argentero, Giuseppe Battiston, Barbora Bobulova, Silvia D’Amico, Caterina Shulha e Philippe Leroy arrivano sul grande schermo, diretti da Simone Spada nel suo primo lungometraggio, Hotel Gagarin, una commedia poetica, raffinata e divertente, che sarà al cinema dal 24 maggio con Altre Storie. Una storia di ...

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto - 'tra poco scomberiamo'. Rai - il primo colpo del governo Di Maio-Salvini : Arriva il nuovo governo e Luciana Littizzetto e Fabio Fazio sono ai saluti. Il monologo della comica di Che tempo che fa è molto politico e molto ironico, ma nasconde una consapevolezza: senza il Pd a ...

Streghe - ecco il primo tRailer della serie reboot : Fin da quando era iniziata a circolare la notizia di un reboot della serie culto Streghe, i fan sono stati presi da un misto di curiosità e timore. Il ricordo delle tre sorelle Halliwell, che a un certo punto scoprono di essere discendenti da una famiglia matrilineare di Streghe, è ancora fresco e molti temevano che il concetto della serie stessa fosse travolto. E in effetti a guardare le immagini del primo trailer diffuso in queste ore molte ...

DOMENICA 20 MAGGIO SI CORRE IL PRIMO "TRaiL DEL POLPO" : Un'azione 'fisica' come la pulizia delle spiagge si coniuga mirabilmente con una corsa podistica non competitiva all'insegna dello sport e dell'ambiente e con un importante momento formativo: in ...

Finalmente Mohoric! Il ciclista della BahRain Merida centra il primo successo al Giro d’Italia : Matej Mohoric vince la decima tappa del Giro d’Italia: battuti Denz e Bennett a Gualdo Tadino Matej Mohoric è tornato a vincere una corsa in un grande Giro dopo il successo ottenuto alla Vuelta di Spagna centrando il primo trionfo al Giro d’Italia. Nico Denz dell’Ag2R La Mondiale ha fallito l’occasione di ottenere la prima vittoria al debutto nella corsa rosa. Doveva essere una tappa tranquilla ma sin dai primissimi ...

Rainbow Six Siege : un tRailer ci presenta Alibi - il primo operatore italiano in arrivo con Operazione Para Bellum : Ubisoft ha annunciato l'ultima aggiunta alla linea di operatori di Rainbow Six Siege, con Alibi che si unisce ai ranghi con l'imminente aggiornamento Operazione Para Bellum.Come riporta Videogamer, Alibi è un Defender ispirato all'unità italiana Raggruppamento Operativo Speciale (R.O.S), ed è descritto come una "donna astuta" che è abile nel penetrare le fitte reti del "crimine organizzato"."Questo Defender è specializzato nel trovare modi ...

Rami Malek è Freddie Mercury nel primo teaser tRailer di Bohemian Rhapsody : ... culminando con la trionfale performance al Live Aid nel 1985, quando Freddie guidò i Queen in uno dei più grandi spettacoli della storia della musica rock. Cast Ad affiancare Rami Malek, sono stati ...