La prima di Pedersoli jr tra pugni | calci e ko «Mi manda nonno Bud»

: Buona la prima per Carlo #Pedersoli Jr. in #MMA - TermometroSport : Buona la prima per Carlo #Pedersoli Jr. in #MMA - crysbruni : RT @thexeon: Pedersoli, prima vittoria in Ufc per il nipote di Bud Spencer -

(Di sabato 2 giugno 2018) Sergio ArcobelliSi chiama come lui, Carlo, eppure non è lui. Ma i, guarda caso, sono sempre una questione di famiglia.In effetti c'è più di un motivo se Carlojr, nipote dell'indimenticato Bud Spencer, scomparso giusto due anni fa, di mestiere fa a. Ma non finti come quelli nei film di Bud Spencer e Terence Hill. Sono proprio cazzotti veri. Allora, meglio alzare la guardia e prestare attenzione. Altrimenti? "Altrimenti ci arrabbiamo!" avrebbe detto lo storico duo. Se c'è una cosa che nella vita non mente mai, quello è il dna. Nelle vene di Carlojr scorre il medesimo sangue del mastodontico Bud. Per questo, il ring non poteva che rivelarsi il palcoscenico naturale per il nipote di uno che nei film ha sempre distribuito cazzotti a destra e a manca. E la carriera del giovanejr, in arte "Semento" ("Cemento"), a venticinque anni e dopo un ...