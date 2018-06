La prima di Pedersoli jr tra pugni - calci e ko «Mi manda nonno Bud» : Sergio ArcobelliSi chiama come lui, Carlo Pedersoli, eppure non è lui. Ma i pugni, guarda caso, sono sempre una questione di famiglia.In effetti c'è più di un motivo se Carlo Pedersoli jr, nipote dell'indimenticato Bud Spencer, scomparso giusto due anni fa, di mestiere fa a pugni. Ma non finti come quelli nei film di Bud Spencer e Terence Hill. Sono proprio cazzotti veri. Allora, meglio alzare la guardia e prestare attenzione. Altrimenti? ...