La grande invasione a Ivrea | partenza super

A Ivrea torna la sesta edizione de La grande invasione : torna dall'1 al 3 giugno "La grande invasione ", il festival della lettura, curato da Marco Cassini e Gianmario Pilo che apre il calendario delle rassegne estive e si conferma uno degli appuntamenti letterari imperdibili sul territorio italiano. A Ivrea una tre giorni imperdibile per gli amanti della letteratura in ogni sua forma.Continua a leggere

I tifosi pronti alla grande invasione diecimila cuori azzurri a Firenze : invasione azzurra a Firenze: si mette in moto la carovana del tifo. Polverizzati lunedì mattina in poche ore i 2500 biglietti , costo di 40 euro, messi a disposizione dei supporters azzurri, per il ...