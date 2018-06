La foto privata dei signori Bossari Il giorno dopo le nozze

dilei

(Di sabato 2 giugno 2018) Un grande mazzo di rose rosse e bianche a formare un cuore, i visi felici e soddisfatti di chi ha appena vissuto uno dei giorni più emozionanti della propria vita. Danielee Filippa Lagerback si sono giurati amore eterno ieri con un matrimonio molto emozionante in una location davvero suggestiva, e oggi si mostrano al mondo felici e innamorati. La belladei due neo sposini è stata postata su Instagram nel profilo ufficiale della showgirl. E se gli sguardi da soli non bastassero, la didascalia scelta dice tutto il resto: “Gratitudine, Gioia, Amore”. Leper i due personaggi televisivi sono arrivate18 anni insieme, la proposta era stata fatta in diretta tv durante il Grande Fratello vip. E finalmente il primo giugno hanno aggiunto un tassello alla loro storia d’amore. Fasciata in un vestito semplice ed elegante lei, emozionato lui, si sono scambiati le promesse ...