La Finanza | ' Multa di 500 euro al gelataio per la panna? Falso | non aveva fatto lo

Torino - gelataio Ciacci multato dalla Finanza Video : Un gelataio di Torino rischierebbe di pagare una multa di 500 euro solamente per aver non aver fatto pagare [Video], lo scorso 29 maggio 2018, un po' di panna a un cliente abituale. Questa la versione di Cristian Ciacci, titolare di una rinomata gelateria in corso Belgio. Ad un cliente che aveva ordinato un gelato, il titolare della gelateria avrebbe deciso di non far pagare 50 centesimi di panna. Sullo scontrino, dunque, figurava solo il prezzo ...

Multa di 500 euro per la panna? L'ira della Finanza : «Tutto falso. Non aveva fatto lo scontrino» : La sua storia ha fatto il giro del web, ma il gelataio di Torino Christian Ciacci non l'avrebbe raccontata giusta. Avrete sicuramente letto della Multa di 500 euro della Guardia di Finanza al...

Torino - gelataio Ciacci multato dalla Finanza : Un gelataio di Torino rischierebbe di pagare una multa di 500 euro solamente per aver non aver fatto pagare, lo scorso 29 maggio 2018, un po' di panna a un cliente abituale. Questa la versione di Cristian Ciacci, titolare di una rinomata gelateria in corso Belgio. Ad un cliente che aveva ordinato un gelato, il titolare della gelateria avrebbe deciso di non far pagare 50 centesimi di panna. Sullo scontrino, dunque, figurava solo il prezzo del ...

Multa per panna gratis - Finanza smentisce il gelataio - : La sanzione è stata comminata per mancato scontrino. Lo precisa la Gdf di Torino, che corregge la versione data via social dal titolare del negozio in via Belgio: sosteneva di essere stato Multato per ...

Multa per panna gratis - Finanza smentisce il gelataio : Multa per panna gratis, Finanza smentisce il gelataio La sanzione è stata comminata per mancato scontrino. Lo precisa la Gdf di Torino, che corregge la versione data via social dal titolare del negozio in via Belgio: sosteneva di essere stato Multato per non aver incluso nello scontrino 50 centesimi di ...

Torino - regala la panna sul gelato a un cliente : 500 euro di multa da pagare | Smentita della Guardia di Finanza : "Il mio cliente ha preso due coppette da due euro e io gli ho offerto la panna. Mi ha dato 20 euro e io gli ho dato 16 euro di resto", ha detto il titolare della gelateria. L'uomo è uscito dal locale ...