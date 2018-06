«La Finale» di Fedez e J-Ax | «Di nuovo insieme? Quando finiranno i soldi»

Fedez e J-Ax - La Finale : «Di nuovo insieme? Quando finiranno i soldi» : Un San Siro da record per «La Finale» di Fedez e J-Ax. Un concerto evento sold out da 79.500 persone, un palco per la prima volta a 360 gradi, per due ore e mezza di concerto, il massimo consentito, con 31 canzoni, che diventano molte di più se si contano tutte quelle dei medley. E, se tutti i record vanno elencati, c’è anche Fedez, che è l’artista più giovane mai entrato in questo stadio a fare un «suo» concerto. LEGGI ANCHE«La ...

«La Finale» a San Siro : tutta l’emozione di Fedez e J-Ax : «Mi sto cagando sotto». Fedez lo ripete da giorni, e a ragion veduta. 75mila biglietti venduti, il primo palco a 360 gradi costruito a San Siro e l’ultima esibizione insieme a J-Ax, l’amico, il parter, il socio. La Finale, il concerto che sigilla il progetto inaugurato due anni fa con il brano Vorrei ma non posto e l’album Comunisti col rolex, parte dalle Instagram Stories dei due rapper, emozionati per essere arrivati fino a ...

«La Finale» a San Siro : tutta l’emozione di Fedez e J-Ax : «Mi sto cagando sotto». Fedez lo ripete da giorni, e a ragion veduta. 75mila biglietti venduti, il primo palco a 360 gradi costruito a San Siro e l’ultima esibizione insieme a J-Ax, l’amico, il parter, il socio. La Finale, il concerto che sigilla il progetto inaugurato due anni fa con il brano Vorrei ma non posto e l’album Comunisti col rolex, parte dalle Instagram Stories dei due rapper, emozionati per essere arrivati fino a ...

Concerto Fedez e J-Ax - San Siro / Aprono i Dark Polo Gang. Scaletta e ospiti "La Finale" (1 giugno) : Concerto di Fedez e J-Ax al San Siro di Milano. Data del 1 giugno a Milano: Scaletta, ospiti, informazioni utili e tutto quello che c'è da sapere(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 09:15:00 GMT)

Concerto Fedez e J-Ax - San Siro / Scaletta e ospiti "La Finale" : tutte le informazioni utili (1 giugno) : Concerto di Fedez e J-Ax al San Siro di Milano. Data del 1 giugno a Milano: Scaletta, ospiti, informazioni utili e tutto quello che c'è da sapere(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 06:00:00 GMT)

Fedez e J- Ax - 'La Finale' è sold out : post strappalacrime sui social : 'Tante volte nella mia vita mi sono sentito solo e, spesso, quando ti ritrovi solo con i tuoi pensieri contro il resto del mondo che ti dice che sei sbagliato e storto e devi cambiare ti sembra quasi ...

Anticipazioni e ospiti di Amici 2018 il 19 maggio - Finale ballo con J-Ax e Fedez - Al Bano e Romina Power : Quattro o cinque sono gli ospiti di Amici 2018 il 19 maggio. Ai nomi certi di Massimo Ranieri, J-Ax, Fedez ed Al Bano si aggiunge l'incognita Romina Power sulla quale al momento non si hanno sicurezze. Romina Power appare nel promo della nuova puntata del serale di Amici di Maria De Filippi con un punto interrogativo e la sua presenza non viene data mai per certa dalla produzione. Tuttavia la comparsa del suo nome - seppur in dubbio - ...

J-Ax e Fedez ad Amici di Maria De Filippi con Massimo Ranieri : gli ospiti del 19 maggio - Finale ballo : J-Ax e Fedez ad Amici di Maria De Filippi, ospiti della settima puntata del serale in diretta su Canale 5 sabato 19 maggio. I due rapper saranno protagonisti di due duetti con due degli allievi della categoria canto rimasti in gara nel programma. J-Ax sarà in duetto con un concorrente della squadra blu mentre Fedez canterà con un concorrente della squadra bianca, probabilmente il trapper Biondo, l'unico al momento ad aver provato un suo ...

Fedez e Chiara Ferragni tornano in Italia con Leone per La Finale a San Siro (video) : Fedez e Chiara Ferragni tornano in Italia per mettere a fuoco gli ultimi dettagli del concerto che terranno allo Stadio San Siro il 1° di giugno. I due fidanzati hanno raggiunto Milano dopo i mesi trascorsi a Los Angeles prima e dopo la nascita di Leone, che sta per compiere i suoi primi due mesi di vita. Il piccolo ha compiuto il suo primo viaggio aereo tra le braccia del padre, che ha dormito con lui per poi tornare a tenere compagnia a ...

In arrivo Italiana di J-Ax e Fedez - il nuovo singolo prima del concerto La Finale a San Siro : Italiana di J-Ax e Fedez è il nuovo singolo estivo, in arrivo il 4 maggio in radio e su tutte le piattaforme digitali di streaming e download. Il singolo Italiana di J-Ax e Fedez chiude il cerchio dei grandi successi collezionati dai due rapper nel corso degli ultimi anni con il progetto discografico Comunisti col Rolex, triplo disco di platino: si tratta del loro ultimo singolo insieme, dopodiché proseguiranno in solitaria. Ma non prima del ...

J-Ax & Fedez – GRIDO - IL CILE - SERGIO SYLVESTRE e STASH sul palco de “LA Finale” : Martedì 24 aprile. J-Ax & Fedez annunciano gli ospiti de “La FINALE” del 1 giugno 2018 allo Stadio San Siro di Milano. Oltre al rapper Gué Pequeno e le artiste Levante, Malika Ayane e Nina Zilli, sul palco a 360°, saliranno gli amici e colleghi GRIDO, Il CILE, SERGIO SYLVESTRE e STASH. La coppia, per la prima volta, si esibirà allo Stadio San Siro di Milano, per festeggiare i due anni di sodalizio artistico. J-Ax e Fedez, il più giovane ...

Da Levante a Nina Zilli - i nuovi ospiti di J-Ax e Fedez allo Stadio San Siro per La Finale : J-Ax e Fedez allo Stadio San Siro per La Finale si esibiranno in concerto con alcuni ospiti, amici del panorama musicale italiano che si uniranno ai due rapper per lo show conclusivo della loro tournée congiunta avviato dopo il rilascio del disco di inediti Comunisti col Rolex. Gué Pequeno, il primo degli ospiti annunciati, non sarà il solo: sono stati comunicate oggi tre donne, attese live con il duo di rapper di Newtopia. Si tratta di tre ...

J-Ax & Fedez gran Finale allo Stadio San Siro. Ospite speciale “Guè Pequeno” : Martedì 10 aprile: J-Ax & Fedez annunciano il primo grande Ospite alla “La finale” del 1 giugno 2018 allo Stadio San Siro di Milano. Sul palco a 360° salirà un gigante del rap, l’artista italiano più ascoltato su Spotify nel 2017: Gué Pequeno. La coppia, per la prima volta, si esibirà allo Stadio San Siro di Milano, per festeggiare i due anni di sodalizio artistico. J-Ax e Fedez, il più giovane artista italiano mai salito sul palco del ...

I primi ospiti di J-Ax e Fedez a San Siro - colleghi italiani sul palco de La Finale allo Stadio : Tanti saranno gli ospiti di J-Ax e Fedez a San Siro per il concerto de La Finale, atteso per il prossimo 1° giugno. Nelle scorse ore è stato annunciato il nome del primo special guest, sul palco con il duo rap per la serata conclusiva della tournée congiunta. Si tratta di Gué Pequeno. L'artista italiano più ascoltato su Spotify nel 2017, tra gli esponenti del rap nostrano più apprezzati del momento, si unirà alle rime di Fedez e di J-Ax per ...