La festa della Repubblica del 2 Giugno | Mattarella | ' Uniti per il paese'

(Di sabato 2 giugno 2018) Settantadue anni fa gli italiani per la prima volta dopo oltre vent'anni di dittatura e miseria avevano l'occasione di scegliere il proprio destino. Era il 2del 1946 e con un referendum si decideva se mantenere monarchia costituzionale o mandare via gli odiati Savoia. Vinse la. Le tensioni superate con il M5S Ogni anno per l'occasione si celebra una grande. Quest'anno essa stava per assumere un carattere di protesta per le tensioni degli scorsi giorni sulla decisione didi non accettare Paolo Savona come ministro dell'Economia. Il leader del movimento 5 Stelle aveva anche organizzato una manizione contro il Presidente delle. Ma con la rinuncia di Luigi Di Maio all'impeachment VIDEO e invece la formazione del governo Conte gli animi si sono calmati e non ci sara' alcuna protesta. 'per il' Il Presidente Sergio ...