Blastingnews

: La bravata di Aida Nizar da 450 euro - ElisaDiGiacomo : La bravata di Aida Nizar da 450 euro -

(Di sabato 2 giugno 2018) Un’ex concorrente del Grande Fratello tradizionale continua a far parlare di sé, nonostante sia stata eliminata dal reality. Stiamo parlando diVIDEO che, anche questa volta, ha trovato il modo per spaccare l’opinione pubblica. La concorrente iberica ha postato attraverso il suo profilo social un video mentre si regalava un bagno nella fontana di Trevi, nel bel mezzo della citta' eterna: Roma. Il video postato è stato pubblicato anche dalla conduttrice del reality Barbara D’Urso che non si è risparmiata dal definire la spagnola una “pazza”.è la protagonista del video e nella didascalia avrebbe rivelato di aver realizzato il sogno della sua vita. Ovviamente ladellaVIDEO immedesimata nei panni della Ekberg come nel famoso film con Marcello Mastroianni, è diventato virale spaccando il mondo dei social. Se alcuni l’hanno presa alla ...