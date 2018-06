Juvemania | Allegri | guarda Zidane Meglio salutare da rimpianti

calciomercato

(Di sabato 2 giugno 2018), uscita da campione All'improvviso la giocata da fenomeno che non ti aspetti. Come già da calciatore nel 2006, quando si ritirò disputando come ultima gara una finale di Coppa del Mondo raggiunta da assoluto numero 1, Zinedinestupisce nuovamente tutti e decide di chiudere la sua parentesi da allenatore del Real Madrid da vincente seriale. D'altronde dopo 3 Champions ...