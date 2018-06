Juve | ora è davvero fatta per Emre Can E cambiano le condizioni per Perin

Zidane lascia il Real Madrid : «È ora di cambiare». La Juve nel suo futuro? : «Ho preso la decisione di non essere più l'allenatore del Real Madrid ». Zinedine Zidane annuncia la propria decisione di lascia re il Real . In una conferenza stampa indetta a sorpresa,...

Diretta/ Roma Juve ntus Primavera streaming video Rai.tv : bomber e probabili formazioni - orario del match : Diretta Roma Juventus , streaming video e tv: probabili formazioni , orario e risultato live del ritorno playoff nel campionato Primavera 1. Ai giallorossi basta lo 0-0 per la fase finale(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 14:49:00 GMT)

Moratti : 'Icardi? Se parte è meglio darlo alla Juve per Higuain' Video : Molti tifosi dell'Inter potrebbero non trovarsi d'accordo con questo punto di vista, ma se ad esprimerlo è 'Il Presidente', è comunque un parere autorevole. Ed ha la sua logica, senza contare che Massimo Moratti è, prima di tutto, un uomo nelle cui vene scorre sangue nerazzurro. Dunque ciò che l'ex numero uno della Beneamata ha affermato nel corso di un'intervista concessa in esclusiva a FcInternews.it in merito al nuovo 'tormentone Icardi' è ...