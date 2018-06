Juve | idea Romagnoli Per Benatia è asta a tre

Juve - un altro colpo al centro : tutti i nomi dal sogno Milinkovic all'idea Pellegrini : Il Corriere dello Sport scrive che, nel caso parta l'ex romanista, i bianconeri penserebbero al croato Modric : la pista alternativa porta al connazionale Kovacic , ex Inter, . Sul mercato italiano ...

Juventus - più Pellegrini di Cristante. Il nodo Rabiot - l'idea Kovacic : TORINO - Paul Pogba è un sogno che a determinate condizioni può prendere forma. Quella che, invece, ruota attorno ai muscoli di Sergej Milinkovic-Savic sarebbe un'operazione persino più attuabile se ...

Juve - sprint sulla fascia : ora l'idea è Cancelo : Leggi l'articolo completo sull'edizione ordierna del Corriere dello Sport-Stadio Champions League: tra i 10 più veloci un calciatore della Roma e uno della Juventus

Juventus - idea Romagnoli : i dettagli : E, come scrive il Corriere dello Sport , se dovesse partire l'ex Bayern Monaco, ecco che si andrebbe con forza sul classe '95 di proprietà del Milan . Italiano, giovane e già monitorato in passato, è ...

Calciomercato Sassuolo - stuzzica Semplici. Idea Mandragora dalla Juventus : Sassuolo - Numerosi i nomi che sono stati accostati ultimamente alla panchina del Sassuolo , fra questi è stato fatto anche quello di Cesare Prandelli . L'ex ct ha una grande voglia di ripartire nel ...

Juve 7 bellezze : le formazioni vincenti dei bianconeri Scegli il tuo «undici» ideale : Il settimo scudetto arriva con numerosi cambi di formazione grazie ad una panchina di grande qualità. Decisivo l’innesto di Douglas Costa. Sulla fascia De Sciglio tormentato dagli infortuni

Il Psg esplora l'idea Higuain. Juve - si riapre la pista Morata : Il Paris Saint Germain esplora, valuta, studia l'idea di portare a Parigi Gonzalo Higuain. Nelle ultime ore, il club parigino ha effettuato un sondaggio per il Pipita, oltre a raccogliere ulteriori ...

Juve-Arias : è l'idea per il dopo Lichtsteiner : La Juventus è piombata su Santiago Arias, esterno colombiano di 26 anni del Psv. Nelle ultime ore, la dirigenza bianconera ha puntato dritto su di lui, eletto in questa stagione miglior giocatore dell'...

Juventus - non tramonta l'idea Ancelotti se via Allegri : C'è un'idea che affascina da tempo i dirigenti della Juventus: il ritorno di Ancelotti, in caso di addio di Massimiliano Allegri. Il tecnico emiliano rappresenterebbe una primissima scelta per l'...

Juve - ancora screzi col PSG sul mercato : sfuma un'idea : Secondo Rai Sport , la Juventus vede raffreddarsi l'idea Kurzawa come laterale mancino per giugno. Il francese piace molto, ma il PSG preferisce cederlo altrove e non mancano gli screzi sul mercato tra le due ...

Juve - idea Thiago Silva : il club non smentisce : Secondo Rai Sport , circolano voci su un'idea Thiago Silva per la Juventus . In caso di addio al PSG, i bianconeri sarebbero in prima fila. E il club non smentisce, assicurano da Rai Sport .

Verso il Crotone : idea Sturaro per la Juve : Massimiliano Allegri e la nuova idea. L'allenatore della Juventus pensa di lanciare dal primo minuto Stefano Sturaro contro il Crotone. Secondo Sky Sport , sta prendendo corpo l'ipotesi che vede titolare il centrocampista sanremese nella linea mediana a tre completata da Claudio Marchisio e Blaise Matuidi. L'ultima gara da titolare risale all'11 ...

Iniesta - si chiuderà un'era : ora prepara l'addio al Barça ma la Juve cambia idea : E così un'era è pronta a chiudersi: un simbolo del Barca e l'uomo della Coppa del Mondo per la Spagna sta preparando l'addio all'Europa , a meno di nuovi colpi di scena. Con l' illusionista , mai ...