Juncker | ' La Germania non calpesti la dignità dell' Italia'

Governo - Juncker : “Gli italiani sanno qual è il loro bene - la Germania non calpesti la loro dignità” : Gli italiani sanno qual è il bene del loro Paese, che merita rispetto. E la Germania non calpesti la dignità dell’Italia, a cui non bisogna dare lezioni e che allo stesso tempo, però, non può lamentarsi delle misure di austerità prese da Bruxelles” dati i 19 miliardi di flessibilità e la non apertura di procedure per deficit. Il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker, in un’intervista ai media tedeschi di ...