Jr NBA FIP League | vincono i Chicago Bulls di Roma

Jr NBA FIP League 2018 – L’anello ai Chicago Bulls dell’IC Giuseppe Impastato di Roma : Decisiva la vittoria in finale contro i Phoenix Suns dell’IC Novelli-Natalucci (21-12). Terzo e quarto posto rispettivamente per Memphis Grizzlies (IC Sinopoli-Ferrini) e Golden State Warriors (IC Ge. Baldassarre) I Chicago Bulls dell’IC Giuseppe Impastato di Roma sono i Campioni della Jr. NBA FIP League 2018. Grazie alla vittoria per 21-12 contro i Phoenix Suns dell’IC Novelli-Natalucci di Ancona, i giovani capitolini hanno ...