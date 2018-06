Jeff Bezos | fondatore di Amazon e Blue Origin | mira a colonizzare la Luna

Blastingnews

(Di sabato 2 giugno 2018)è l’uomo più ricco del mondo. Non possiede solo, ma anche un’altra societa' privata che si occupa di voli e ricerca spaziale, chiamata. È stata fondata nel 2009 e al giorno d’oggi sembra una diretta concorrente della SpaceX di Elon Musk. La sfidare L’idea del CEO diè interessante. Mentre Elon Musk focalizza le sue energie sul pianeta rosso, J.cerca di 'conquistare' laVIDEO. Ma come? Parte dal presupposto che il nostro pianeta non è adatto per l’industria pesante, e bisogna allontanare tutte le attivita' di questo tipo dalla Terra. Il nostro satellite è un ottimo candidato per questo spostamento. Il primo passo sarebbe quello di costruire una postazione da utilizzare come base produttiva. E, dato che lapresenta acqua allo stato solido, si potrebbe pensare ad un utilizzo dei ghiacci sia per eventuali colonie umane ...