Jean Claude Juncker | Germania non calpesti la dignità dell' Italia

Lilli Gruber contro Jean-Claude Juncker dopo gli insulti all'Italia : 'Nel tardo pomeriggio sale il tasso alcolemico?' : Frasi che hanno scatenato una reazione compatta di tutta la nostra classe politica. E non solo. Una durissima replica è arrivata anche da Lilli Gruber nel corso di Otto e Mezzo . Commentando le ...

'All'Italia serve meno corruzione e più serietà' - Jean-Claude Juncker - : Bruxelles, 31 mag. , askanews, Rispondendo a una domanda sulla disoccupazione giovanile nel Sud Italia, il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha detto oggi di nutrire un 'amore ...

Jean-Claude Juncker contro Lega e M5s : 'Non toccate i diritti degli africani' : Ci mancava il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker . Anche lui contro il governo Lega-M5s . Mister Europa infatti ha promesso che l'esecutivo comunitario vigilerà per ' ...

Jean Claude Juncker : "Vigileremo sui diritti degli africani in Italia" : "Il governo italiano non è stato ancora formato. Come Commissione europea giudichiamo i governi non su quanto annunciano, ma su quanto faranno. Siamo vigili per salvaguardare per intero i diritti degli africani che sono in Italia". Così il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker, in una conferenza stampa congiunta col presidente dell'Unione africana Moussa Faki, a chi chiede dell'espulsione di 500mila migranti ...

Jean-Claude Juncker sul contratto M5S-Lega : "Commenteremo alla fine ma non è Europa senza Italia" : "L'Unione europea non sarebbe completa senza la nazione italiana e il popolo italiano". Il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, non commenta i negoziati di governo tra il Movimento 5 Stelle e la Lega, ma avverte che l'Italia "ha la massima importanza per l'Ue"."Amo questo paese, amo il genio degli italiani e della nazione italiana. Ma non commenterò in anticipo quali potrebbero essere i risultati dei negoziati in ...

Scandalo molestie - Nobel Letteratura 2018 non assegnato/ Sex-gate - chi è Jean-Claude Arnault : Il Premio Nobel della Letteratura 2018 non sarà assegnato: che succede in Svezia? Scandalo molestie coinvolge Arnault, marito di un membro dell'Accademia Reale e travolge la Commissione(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 14:25:00 GMT)

Jean-Claude Arnault molestò la principessa di Svezia : Si allarga lo scandalo molestie sessuali all'Accademia che assegna il premio Nobel per la letteratura tanto da mettere a rischio quest'anno, per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale, l'assegnazione del premio.Il fotografo francese al centro del caso è adesso accusato di aver "palpeggiato" la principessa Victoria, erede al trono di Svezia. Lo riporta il quotidiano svedese Svenska Dagbladet citando tre testimoni. Il fatto risale al ...

Principessa Viktoria molestata / Jean-Claude Arnault alza un bel polverone nell'Accademia di Svezia : Principessa Viktoria molestata, Jean-Claude Arnault alza un bel polverone all'interno dell'Accademia di Svezia. Per l'uomo accuse di molestie da ben altre diciotto donne.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 22:16:00 GMT)