Jason Priestley | il Brandon di Beverly Hills “Non permetto a mia figlia di guardare

Jason Priestley genitore protettivo : “Niente Tredici o Beverly Hills 90210 - serie troppo crude per mia figlia” : Jason Priestley è un genitore troppo protettivo nei confronti di sua figlia? Dipende dai punti di vista. Nel corso di una visita a Londra per un evento, l'attore televisivo e Brandon Walsh di Beverly Hills 90210, è stato contattato da Digital Spy. Al sito ha discusso del ruolo di un genitore nel discutere di tematiche dal forte impatto con i figli, come lo show che lo ha visto protagonista per quasi un decennio, e il controverso fenomeno di ...