Jack Miller esclusivo | ' Ero un cavallo pazzo'

MotoGP - Jack Miller : 'Avrò una GP19'. E Danilo Petrucci? : Il rinnovo di Dovizioso ha chiuso un capitolo di mercato importante in casa Ducati, ma resta libera una sella, con Jorge Lorenzo in probabile partenza . E i due principali contendenti sono compagni di ...

Motogp - Griglia di partenza Gp Argentina/ Jack Miller in pole position : l'australiano rischia grosso ma vince : Griglia di partenza Motogp , GP Argentina 2018 Termas de Rio Hondo: la pole position va a un incredibile Jack Miller . E' record anche per la Ducati Pramac. (Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 10:21:00 GMT)

Jack Miller - GP Argentina 2018 : “Ho messo le slick e ha funzionato - pole position incredibile” : Jack Miller ha conquistato a sorpresa la pole position del GP di Argentina 2018, seconda prova del Mondiale MotoGP. L’australiano ha azzardato durante le qualifiche montando le gomme slick e ha così fatto la differenza nei confronti dei rivali. Il pilota della Ducati Pramac non credeva alla sua impresa come testimoniano le dichiarazioni rilasciate al termine delle qualifiche e riportate da it.motorsport: “La verità è che non ho ...