Italia | Mancini | Loro più forti | contento per la personalità dei giovani

Amichevoli - Francia-Italia 3-1 : prima sconfitta per Mancini : A Nizza decidono i gol di Umtiti, Griezmann e Dembélé. Agli Azzurri non basta Bonucci

Italia - Mancini soddisfatto : “sconfitte che fanno esperienza” : Sconfitta per l’Italia contro la Francia, ecco le parole del Ct Mancini a Rai Sport: “Queste sconfitte fanno esperienza, perdere non piace mai però ci sono stati dei momenti in cui potevamo fare il pareggio. Oggi i calciatori sono stati davvero molto bravi anche per chi era all’esordio, se noi continuiamo così magari tra un anno alzeremo il livello. Sapevamo che la partita sarebbe stata difficile. Per il momento la Francia ...

I ‘Galletti’ cantano tre volte - troppa Francia per questa giovane Italia : Mancini si rimbocchi le maniche : La Francia stende la giovane Italia mandata in campo da Mancini, mai in discussione il risultato: il gol degli azzurri porta la firma di Bonucci troppa Francia per questa giovane Italia, gli azzurri di Mancini nulla possono al cospetto dei transalpini che fallo il bello e il cattivo tempo all’Allianz Riviera di Nizza. LaPresse – Fabio Ferrari Differenza netta sia sul piano tecnico che fisico, con gli uomini di Deschamps pronti a ...

LIVE Francia-Italia - tutto pronto a Nizza. Mancini : "Avanti senza paura" : Parlare di Francia e Italia in ambito calcistico, significa anche ripercorrere una buona parte della storia del calcio internazionale. Una partita che, per questo motivo, non è mai banale, nemmeno quando si tratta di una sfida amichevole. Dopo la risicata vittoria per 2-1 sull'Arabia Saudita, la nuova Italia di mister Roberto Mancini incontra la prima grande squadra dello scenario internazionale. La Francia del CT Didier Deschamps sarà, ...

