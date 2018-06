Italia | che entusiasmo a Torino Mancini | ' Dobbiamo ripartire da qui'

Conte a un cittadino : "Sbagliato dire che Italia è Paese di corrotti" : Durante la Festa della Repubblica il neo premier risponde a un cittadino: 'È sbagliato dire che Italia è Paese di corrotti'

Griglia di partenza MotoGP - Qualifiche GP Italia 2018 : risultato e classifica : L’ORDINE DEI TEMPI AGGIORNATI – Qualifiche MotoGP – GP Italia 2018 dopo la Q1 Jack Miller (Ducati) e Maverick Vinales (Yamaha) conquistaNO l’accesso alla Q2. POS # RIDER GAP 1 43 J. MILLER 1:46.771 2 25 M. VIÑALES +0.035 3 53 T. RABAT +0.137 4 55 H. SYAHRIN +0.417 5 44 P. ESPARGARO +0.564 6 19 A. BAUTISTA +0.937 7 38 B. SMITH +1.047 8 30 T. ...

MotoGP - GP Italia 2018 : gara (domenica 3 giugno). A che ora comincia e come vederla in tv? Il programma completo : Domenica 3 giugno apprestiamoci a vivere un GP d’Italia 2018, sesta prova del Mondiale di MotoGP, infuocato. Nella classe regina sarà ancora una volta un “Marc Marquez vs tutti”. Il pilota della Honda, anche sul tracciato del Mugello, ha messo in mostra grande velocità. Proveranno ad impensierirlo Andrea Dovizioso e Valentino Rossi, motivati a far bene davanti al proprio pubblico. Il forlivese, su una delle piste che più ...

Moto3 - GP Mugello 2018 : qualifiche. Ennesima pole per Jorge Martin - davanti a Suzuki e Sasaki - indietro gli Italiani : Jorge Martin (Honda Gresini) centra la pole position anche nel Gran Premio d’Italia della Moto3 al Mugello, e raggiunge il record di partenze al palo della categoria a quota 13. Lo spagnolo, infatti, fa segnare un ottimo 1:56.634, distanziando i sorprendenti giapponesi Tatsuki Suzuki (Honda SIC58) e Ayumu Sasaki (Honda Petronas) rispettivamente di 190 e 210 millesimi. In seconda fila prenderà il via lo spagnolo Aron Canet (Honda EG 0,0) a ...

LIVE MotoGP - GP Italia Mugello 2018 in DIRETTA : qualifiche. Risultati e aggiornamenti in tempo reale : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Italia 2018, sesta tappa del Mondiale MotoGP: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ...

Perché usare il termine ‘impeachment’ invece del nome Italiano? : Non si deve essere retrivi: l'inglese sa essere una risorsa importante di rinnovamento della lingua. Ma non sempre l'uso dell'inglese è accettabile. In particolare, come abbiamo potuto apprezzare negli ultimi anni, l'uso dell'inglese in politica copre e confonde contenuti importanti con un inconsistente intonaco di avanguardia, di tecnica. Vediamo il caso del termine 'impeachment'.Continua a leggere

LIVE MotoGP - GP Italia Mugello 2018 in DIRETTA : qualifiche. Risultati e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Italia 2018, sesta tappa del Mondiale MotoGP. Oggi si inizia a fare terribilmente sul serio al Mugello, di fronte al calorosissimo pubblico del circuito toscano si definirà la griglia di partenza per la gara di domani: i piloti andranno a caccia della pole position, si preannuncia grande battaglia e lo spettacolo non mancherà in uno degli appuntamenti più attesi ...

Governo - Der Spiegel assolve gli elettori Italiani e condanna i politici. Ma anche l’Ue : Per Der Spiegel la situazione italiana è “La tragedia”. Questo è il titolo della lunga analisi sulla Penisola a cui il settimanale tedesco dedica la copertina e undici pagine. Ma gli attacchi all’Italia a cui Der Spiegel ci ha abituato, almeno in questo caso, si fermano ai titoli e a quella copertina con gli spaghetti a forma di cappio anticipata venerdì. Infatti, l’articolo apparso sul primo numero di giugno non è altro che un ritratto del ...

MOTOGP DIRETTA MUGELLO 2018/ Streaming video TV8 e SKY qualifiche live : gli Italiani in lizza per la pole : DIRETTA MOTOGP qualifiche, FP3 e FP4 live del GP Italia 2018 al MUGELLO: cronaca e tempi delle sessioni in programma sul circuito toscano (oggi sabato 2 giugno). Per quanto riguarda la tv in chiaro, si potrà seguire la giornata di oggi su Tv8 (numero 8 del telecomando): il Gran Premio d'Italia come abbiamo accennato è uno di quelli che su Tv8 sarà visibile in tempo reale

VIDEO / Francia-Italia (3-1) : highlights e gol. Caldara commenta il debutto (amichevole) : VIDEO Francia Italia (risultato finale 3-1): highlights e gol della partita, valida come amichevole, disputatasi ieri 1 giugno 2018 all'Allianz Riviera di Nizza.(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 12:07:00 GMT)

Moto2 - GP Italia 2018 : risultati e classifica prove libere 3. Mattia Pasini il più veloce ma che equilibrio! Francesco Bagnaia insegue : È stato Mattia Pasini il più veloce nelle prove libere 3 di Moto2 del GP d’Italia. Il pilota Italiano ha stampato un bel giro in 1’52″068, un tempo rivelatosi inattaccabile da parte di tutti gli altri. Un crono che, soprattutto, proietta Pasini come il naturale favorito per le incertissime qualifiche di oggi, su un circuito su cui il 32enne riminese ha trionfato lo scorso anno. Qualifiche incerte, perché in testa alla ...

Diretta MotoGp Mugello 2018/ Streaming video SKY e TV8 qualifiche live : ben cinque Italiani in Q2! : Diretta MotoGp qualifiche, FP3 e FP4 live del GP Italia 2018 al Mugello: cronaca e tempi delle sessioni in programma sul circuito toscano (oggi sabato 2 giugno)(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 10:39:00 GMT)

Berlusconi : "Noi contro pauperismo che mette in pericolo l'Italia" : Silvio Berlusconi lancia un messaggio agli italiani per la Festa del 2 giugno. Il Cavaliere con un videomessaggio esorta gli "italiani di buona volontà a scendere in campo". "oi siamo in campo e per questo rivolgo a voi appello accorato. Oggi l"alternativa che abbiamo davanti è o noi o loro. Per questo gli italiani per bene e di buona volontà devono scendere in campo. Venite con noi per aiutarci a costruire il nostro comune futuro. Insieme ...