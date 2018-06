Io Zodiac e il Mostro? Bugie Ma l' ammissione è registrata

ilgiornale

: #IlGiornale, il Mostro di Firenze potrebbe essere un ex funzionario dell’esercito americano - NicolaDeeAngeli : #IlGiornale, il Mostro di Firenze potrebbe essere un ex funzionario dell’esercito americano - GQitalia : Due scie di delitti che hanno fatto storia e (forse) un solo responsabile: - altroquotidiano : Il serial killer 'Zodiac' mostro di Firenze? Un investigatore a Radio Cusano Campus: 'Ormai siamo alla farsa' -

(Di sabato 2 giugno 2018) Francesco AmiconeFirenze Giuseppe Joe Bevilacqua ha smentito di essere ildi Firenze e. "Non ho confessato di essere l'autore dei delitti a loro attribuiti per il semplice fatto che non li ho commessi. Queste notizie - ha detto l'ex militare americano accostato da un recente inchiesta giornalistica del Giornale alla figura dei due serial killer - hanno gravemente leso la mia dignità ed onorabilità, e turbato la serenità dell'intera mia famiglia. Per tali ragioni ho già attuato le vie legali per la tutela dei miei diritti".Se qualcuno gli avesse posto una domanda anche più diretta "Signor Bevilacqua, lei è un'idiota?" la notizia sarebbe stata se avesse risposto di "sì". Ma questa non è una notizia. È l'avvocato di Bevilacqua che dice che il suo assistito non ha ucciso 14 persone. Ma forse l'avvocato farebbe bene a porgli domande migliori. Il suo assistito può ancora ...