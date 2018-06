Io | ex compagno di cella di Igor il Russo | così sono diventato esca per

huffingtonpost

(Di sabato 2 giugno 2018) Una sorta di "", usata per catturareVaclavic-Norbert Feher, l'uomo che tra Italia e Spagna ha ucciso cinque persone prima di essere arrestato lo scorso 15 dicembre a Teruel in Aragona. Si dipinge così, Luigi Scrima - 40 anni,diper un periodo del killer oggi in carcere in terra iberica - che da Valencia, dove vive, racconta alla 'Nuova Ferrara' perché e come sia stato coinvolto nell'indagine, tuttora aperta, sui complici che hanno aiutato-Norbert a scappare dall'Italia."Tutti continuano ad associarmi a- spiega - ma lui ha ammazzato 5 padri di famiglia, io non ci sto, nonmai stato suo complice, lo sanno quelli che indagano, nonostante io abbia dato loro il mio aiuto: anche i servizi segreti me l'hanno chiesto e credevo fossero cose solo da film. Mi hanno proposto che se li aiutavo a prenderlo vivo mi avrebbero pagato - argomenta -: ...