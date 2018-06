Inter | Skriniar | ' Resto al 100% | non vedo l' ora di giocare la Champions'

Barcellona stoppato - Skriniar giura amore all’Inter : “il mercato non mi Interessa - potrei firmare qui a vita” : Milan Skriniar ha sottolineato come il mercato non gli interessi, confermando di voler rimanere all’Inter ancora per molto tempo Niente Barcellona, Milan Skriniar vuole rimanere all’Inter. Il difensore slovacco, impegnato in questo momento con la sua nazionale, ha respinto le avances del club blaugrana, confermando di avere in mente solo la Champions da giocare in nerazzurro. LaPresse/Spada Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il ...

Skriniar giura fedeltà all'Inter : "Per questo club firmerei a vita" : Le sirene del mercato su di lui non sembrano avere effetto. Milan Skriniar, gigante della difesa nerazzurra, 38 presenze nelle 38 gare nell'ultimo campionato, sta bene dove sta. E lo dice chiaro: "Io ...

Skriniar giura fedeltà all'Inter : 'Resto per giocare la Champions' : ' Resto all'Inter per giocare la Champions, questo è il mio obiettivo. Dobbiamo prepararci bene per la prossima stagione ' . Il difensore dell'Inter Milan Skriniar ha confermato così la volontà di ...

Skriniar : 'Resto all'Inter per la Champions' : ''Resto all'Inter per giocare la Champions, questo è il mio obiettivo. Dobbiamo prepararci bene per la prossima stagione'' . Il difensore dell'Inter Milan Skriniar ha confermato così la volontà di ...

Inter - Skriniar allontana il Barcellona : “Resto qui. Icardi? Io credo che…” : Inter, Skriniar- Skriniar allontana il Barcellona e giura amore all’Inter. Il difensore, Intervistato al termine dell’amichevole della sua Nazionale, ha chiarito la sua posizione in vista del futuro. Parole decise e ferme: “Resto per giocare la Champions con l’Inter. Questo é il mio obiettivo. Sono contento di aver centrato la qualificazione nell’ultima partita, dobbiamo prepararci […] L'articolo Inter, ...

Skriniar vede solo Inter e confida nel capitano : "Icardi? Decisione sua - ma credo resterà" : Il difensore slovacco non prende in considerazione le tante offerte arrivate e scommette sulla parmanenza dell'argentino

Skriniar : 'Resto e gioco la Champions con l'Inter. Icardi non parte - è felice qui' : Il difensore dell'Inter, Milan Skriniar ha parlato ai microfoni di Premium Sport ancora una volta del proprio futuro e dei progetti del club nerazzurro nel post-partita dell'amichevole disputata con la sua nazionale e pareggiata 1-1 contro l'Olanda. LA PARTITA - Abbiamo ...

Skriniar : 'No a altri club italiani. Se l'Inter vorrà vendermi andrò all'estero' : Ma l'Inter è già una big e se avessi dovuto avere le vertigini, le avrei avute quando sono approdato qui' Il suo agente Karol Csontó ha detto che al momento solo sei club del mondo possono ...

Calciomercato Inter - Skriniar nel mirino del Barcellona : avviati i primi contatti con gli agenti dello slovacco : Il Barcellona fa sul serio per Skriniar, l’Inter però resiste e conferma l’incedibilità del proprio difensore slovacco Milan Skriniar è entrato di prepotenza nel mirino del Barcellona, deciso a fare follie per regalare il difensore slovacco a Valverde. Già avviati i primi contatti tra la dirigenza spagnola e gli agenti del calciatore, ma ciò che manca al momento è la valutazione del nerazzurro, dal momento che l’Inter non ha ...

Inter su Chiesa e Badelj o Praet : no a Mourinho e Guardiola per Skriniar : RINFORZI IN ARRIVO - Sempre secondo il Corriere dello Sport i n edicola oggi, l'Inter tratta un centrocampista tra il belga Dennis Praet della Sampdoria , classe 1994, e il croato Milan Badelj , ...

Calciomercato Inter - Skriniar : 'Resto a Milano - voglio giocare la Champions qui' : Dopo la qualificazione dell'Inter alla prossima Champions League, dalla Slovacchia sono arrivate le parole di Milan Skriniar . Il difensore, grande protagonista della stagione appena conclusa, ha ...