Inter-Icardi | freddezza sul rinnovo

La Juve pressa Icardi e l'Inter pensa a Higuain. Emre Can a Torino : c'è la data : Mauro Icardi è partito nel pomeriggio per le vacanze a New York , senza sciogliere i dubbi sul suo futuro. Le voci di un interessamento da parte della Juventus hanno iniziato a circolare da domenica e ...

Inter - Skriniar allontana il Barcellona : “Resto qui. Icardi? Io credo che…” : Inter, Skriniar- Skriniar allontana il Barcellona e giura amore all’Inter. Il difensore, Intervistato al termine dell’amichevole della sua Nazionale, ha chiarito la sua posizione in vista del futuro. Parole decise e ferme: “Resto per giocare la Champions con l’Inter. Questo é il mio obiettivo. Sono contento di aver centrato la qualificazione nell’ultima partita, dobbiamo prepararci […] L'articolo Inter, ...

Toni vota sì allo scambio Higuain-Icardi tra Juve e Inter : Le parole di Toni a Tuttosport: scambio tra Icardi e Higuain per Inter e Juventus? Ecco cosa ne pensa l'ex campione del mondo

Skriniar vede solo Inter e confida nel capitano : "Icardi? Decisione sua - ma credo resterà" : Il difensore slovacco non prende in considerazione le tante offerte arrivate e scommette sulla parmanenza dell'argentino

Skriniar : 'Resto e gioco la Champions con l'Inter. Icardi non parte - è felice qui' : Il difensore dell'Inter, Milan Skriniar ha parlato ai microfoni di Premium Sport ancora una volta del proprio futuro e dei progetti del club nerazzurro nel post-partita dell'amichevole disputata con la sua nazionale e pareggiata 1-1 contro l'Olanda. LA PARTITA - Abbiamo ...

Mercato : Icardi e il nodo rinnovo. L'Inter non ha fretta - ma... : La verità vera la sanno solo i diretti interessati. A chi sta fuori spetta il compito di diradare le nuvole, interpretare le parole e valutare ogni minimo dettaglio. Il futuro di Mauro Icardi e dell'...

Mauro Icardi alla Juventus?/ Scambio con Higuain? Bergomi : "Deve diventare una bandiera dell'Inter!" : Mauro Icardi alla Juventus? Niente smentite secche dall'Inter: lo Scambio con Higuain si può fare davvero? Trattativa difficilissima ma con spiragli...(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 20:52:00 GMT)

Inter - Zanetti : “vogliamo continuare con Icardi” : ”Quando si ha in squadra un grande giocatore come Mauro Icardi, è normale che arrivino molte richieste. Ma non siamo preoccupati: vogliamo continuare con lui”. Il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti Interviene così sul futuro di Mauro Icardi, capitano nerazzurro. ”Noi siamo contenti di Mauro e Mauro è contento dell’Inter – ha proseguito Zanetti a margine della presentazione della partnership tra i ...

Calciomercato Inter - Zanetti : 'Icardi vuole rimanere. Rafinha e Cancelo? C'è tempo' : Mercato entrato nel vivo, tre colpi in entrata già messi a segno e altri obiettivi da provare a centrare. L' Inter è senza dubbio una delle squadre protagoniste di questa sessione estiva, visti gli ...

Inter - Spalletti : "Il mio progetto prevede Icardi. Ma c'è la clausola". E i tweet di Wanda... : Il tecnico nerazzurro "ammette" che il futuro di Maurito potrebbe essere lontano dall'Inter. Ma Zanetti rassicura: "Vogliamo continuare con lui"

Inter - Spalletti : "Icardi? Vogliamo tenerlo ma se qualcuno paga la clausola..." : L' Inter e tutti i suoi tifosi sono in apprensione da circa undici giorni per via del possibile addio di Mauro Icardi . Il capitano nerazzurro al termine della vittoria contro la Lazio che è valsa la ...

Inter-Icardi - Wanda Nara apre all’addio? “Saluti” e “arcobaleni” su twitter : Inter-Icardi- Misteriosa e da interpretare. Wanda Nara lancia un messaggio d’allarme tra i tifosi nerazzurri. Un doppio tweet che non rivela niente, ma che lascia tutti con il fiato sospeso. “Saluti” e “arcobaleni”, che in tanti hanno interpretato con un “Arrivederci, si va verso orizzonti più sereni”. La moglie e agente del giocatore ha sempre […] L'articolo Inter-Icardi, Wanda Nara apre ...

Moratti su scambio Icardi-Higuain : "Spero che Icardi rimanga all'Inter Altrimenti - meglio darlo alla Juve" : La possibile trattativa tra Juventus e Inter , che porterebbe Icardi alla Juventus e Higuain più una cifra che si aggira sui 50 milioni, sta infiammando il calciomercato e gli animi dei tifosi. Sull'...

Inter - Spalletti : 'Icardi? Se uno arriva e paga quello che deve pagare...' : MILANO - Mauro Icardi via dall' Inter ? Per il momento tutti ne parlano, ma nulla si muove. Le parole di Moratti e Tronchetti Provera, due ex dirigenti pesanti , hanno spaventato i tifosi nerazzurri. ...