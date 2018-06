Inter | Brozovic | Perisic e le altre risorse | a caccia di plusvalenze

Inter-Brozovic - la storia continua : "Milano casa sua - ma c'è la clausola" : L'agente: "Vuole giocare la Champions con l'Inter, sul rinnovo non si è fatto vivo nessuno". Rispunta Ramires

Impresa Inter - con la Lazio è 2-3 - le pagelle : bene Brozovic - ecco il peggiore : Il campionato si è concluso con una gara spettacolare e piena di emozioni tra Lazio ed Inter, che valeva come una vera e propria finale per l'accesso in Champions League e che ha visto i nerazzurri sbancare lo stadio Olimpico [VIDEO] per 3-2. Alla squadra di Luciano Spalletti serviva solo la vittoria ma non si era messa bene inizialmente, visto che i biancocelesti hanno chiuso il primo tempo sul 2-1 grazie all'autorete di Perisic e al gol nel ...

L'Inter spera ancora nella Champions - Brozovic e Ranocchia ringraziano Zenga : L'Inter è ancora viva, ma da applaudire c'è Walter Zenga. Se i nerazzurri - usciti clamorosamente sconfitti da San Siro contro il Sassuolo - sono ancora in corsa per un posto in Champions League, ...

Inter - Brozovic : "Grazie Zenga. Epico - e ora tocca a noi..." : Cinquantamila "mi piace" in un'ora. Cinquantamila tifosi dell'Inter che idealmente - insieme a Marcelo Brozovic - ringraziano il Crotone di Walter Zenga che ha bloccato sul 2-2 la Lazio e ha rimandato ...

Zenga - assist all'Inter. Brozovic : 'Sei veramente epico!' : ROMA - ' Grazie UomoRagno, tu sei veramente EPICO! Adesso tocca a noi #vogliamolachampions '. Mittente Marcelo Brozovic , destinatario Walter Zenga . Il messaggio del centrocampista dell'Inter arriva ...

Inter-Sassuolo - le pagelle nerazzurre : Brozovic si salva - Icardi affonda i nerazzurri : HANDANOVIC 5 Beffato dalla punizione rasoterra di Politano. Poco lucido sul tiro di Duncan, poi non può nulla sullo 0-2 di Berardi. CANCELO 4 Bruttissima partita. Commette troppi errori sia in fase ...

Inter - Brozovic #vuolelaChampions : "Manco fosse domani la finale del Mondiale" : Inter-Cagliari 4-0. È il 17 aprile, 33esima giornata. Vanno in gol Cancelo, Icardi, Brozovic e Perisic. Ma per Brozo, da quella partita, cambia tutto . "Adesso voglio la Champions!#Inter #amala": ...

Inter : il sacrificio sul mercato può essere Brozovic : Perché, come scrive la Gazzetta dello Sport , sull'altare del fair play finanziario potrebbe finirci proprio Brozovic : Santa Plusvalenza non è molto riconoscente...

Kovacic all’Inter?/ Calciomercato news : regalo da Champions per Spalletti - che coppia con Brozovic! : Kovacic all'Inter? Calciomercato news: la dirigenza nerazzurra pensa al regalo da Champions per Spalletti. Il Blancos farà coppia in mediana con il connazionale Brozovic?.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 13:40:00 GMT)

Brozovic più Kovacic : la conferma e il ritorno per un'Inter da Champions in salsa croata : Spalletti ha chiesto alla dirigenza di provare a riportare a Milano l'ex nerazzurro ora al Real Madrid

Inter - il nuovo Brozovic è tutto corsa e qualità. I 50 milioni della clausola... : Il Corriere dello Sport accende i riflettori sul rendimento di Marcelo Brozovic e spiega come la clausola rescissoria da 50 milioni di euro, inserita dall'Inter al momento del rinnovo del calciatore croato, potrebbe ...

Brozovic accusa : “questa Inter non ha perso. La sconfitta è frutto di altro” : “Abbiamo messo l’anima, abbiamo messo il cuore. Questa Inter non ha perso! Il risultato è frutto di cose che non c’entrano con quello che abbiamo fatto noi in campo! Sempre Forza Inter”. Con un messaggio pubblicato su Instagram, Marcelo Brozovic ha voluto commentare con queste parole la sconfitta dell’Inter contro la Juve. L'articolo Brozovic accusa: “questa Inter non ha perso. La sconfitta è frutto di altro” sembra essere il primo ...

Probabili formazioni / Inter Juventus : chi insieme a Brozovic? Diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : Probabili formazioni Inter Juventus: Diretta tv, orario e le ultime notizie sugli 11 in campo domani a San Siro per la Serie A, nel big match della 35^ giornata.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 11:40:00 GMT)

Dal campo ai social - il 'nuovo' Brozovic al centro dell'Inter : 'Contro la Juve darò l'anima' : Inter-Juventus, ore 20:45, San Siro, sabato sera: conto alla rovescia ormai iniziato per una delle sfide più attese di tutto il campionato. La rivalità sportiva tra le due tifoserie, ma non solo, ...