Incidente stradale a Merone e a Lurago d' Erba SIRENE DI NOTTE

«Roberto Benigni è morto in un Incidente stradale» - ma è una bufala : ' Lutto nel mondo della tv incidente stradale a Pioltello: morto Roberto Benigni. Perde il controllo e si schianta contro un camion '. Una notizia sconvolgente che in pochissimo ha scosso il web e che ...

I suoi figli di 6 e 2 anni muoiono in un Incidente stradale : papà 30enne si impicca : Reece Platt-May, 30 anni, si è tolto la vita mentre era in vacanza con alcuni amici in Grecia. Qualche mese prima due dei suoi quattro figli, Casper, di due anni, e Corey, di sei, sono stati uccisi in un incidente stradale davanti agli occhi della madre. L'uomo alla guida della vettura era sotto l'effetto di droghe. Aveva detto: "La mia famiglia e il mio cuore si sono spezzati".Continua a leggere

PAULINA CALAHORRANO - STAR DELLA MUSICA SUDAMERICANA/ Morta a Milano in un Incidente stradale : A soli 42 anni è Morta questa notte a Milano la cantante originaria dell'Ecuador PAULINA CALAHORRANO in un brutto incidente stradale, ecco cosa è successo(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 16:30:00 GMT)

Napoli - 17enne muore in un Incidente stradale nei Quartieri Spagnoli : sequestrata ambulanza per soccorrerlo : Ambulanze sequestrate, operatori presi in ostaggio, flotte di scooter che scortano i mezzi di soccorso fino all’ospedale. All’origine di tutto un incidente stradale tra due moto avvenuto a Napoli nella zona di Montecalvario, nei Quartieri Spagnoli, nel quale un ragazzo di 17 anni è morto e un 45enne è rimasto ferito e si trova ora in rianimazione. Ma prima ancora che arrivassero le ambulanze inviate dal Pronto soccorso dopo la ...

Roma : Incidente stradale a Boccea - muore centauro : Roma – Tragedia nella Capitale. Incidente mortale nella notte a Roma. Nello scontro tra un’auto e una moto a perdere la e’ stato un ragazzo di 28 anni. E’ accaduto alle 00.30, in zona Boccea, in via Casale di San Pio V. Sono intervenuti sul posto i gruppi Aurelio, Monteverde e Monte Mario della Polizia di Roma Capitale. La salma e’ stata trasportata al Policlinico Gemelli. Naturalmente, come molto spesso accade in ...

Tre feriti in un Incidente stradale ad Aosta - AostaOggi.IT : f Condividi Tweet Aosta. Una bambina è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto questa mattina ad Aosta intorno alle 7.40. La minore era in auto guidata da un 50enne quando si è verificato lo ...

Aosta : Almeno tre feriti in un Incidente stradale - traffico rallentato in città : Polizia locale, Vigili del fuoco e quattro ambulanze del 118 stanno intervenendo ad Aosta per un incidente stradale avvenuto verso le 7,20 all'altezza di una rotonda. Dalle prime, frammentarie notizie,...

Grave Incidente stradale tra un'automobile e una moto : muore un centauro di 52 anni : Approfondimenti incidente mortale a Teolo: esce di strada con la sua motocicletta, muore 53enne 20 maggio 2018 incidente stradale mortale domenica a Este dove all'angolo tra via Attesta e via Principe ...

Incidente stradale ad Arona : schianto tra tre auto sulla Provinciale del Sempione : Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 27 maggio, ad Arona. E' successo lungo la Statale 33. Tre i veicoli coinvolti nello schianto, un furgoncino Volkswagen con a bordo turisti ...

21enne svizzero muore in Incidente stradale in Germania : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Statale 36 - Incidente stradale tra più veicoli : camion perde olio - superstrada chiusa verso nord e riaperta in serata : Statale 36 chiusa per più di quattro ore venerdì 25 maggio dopo l'uscita di Briosco, in direzione nord, a causa di un incidente che ha coinvolto tre auto e un mezzo pesante. Il camion ha perso olio, ...

Morta in un Incidente stradale Daria Nannelli - calciatrice della Fiorentina : L'atleta è Morta a 34 anni mentre si recava a lavoro a Bagno a Ripoli, in Toscana.Continua a leggere