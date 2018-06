Incendi | fiamme in un appartamento di Roma | 6 intossicati

Ancora un Incendio nella notte a Lecce - in fiamme una Toyota Aygo. Indaga la Polizia - : Non accenna minimamente a placarsi l'ondata di incendi che stanno colpendo il Salento in questi giorni. Appena una giornata di tregua e che nella nottata appena trascorsa, a Lecce, è andata a fuoco un'...

Incendio a Napoli : capannone che ospita migranti in fiamme/ Ultime notizie - video : colonna di fumo in via Brin : Incendio a Napoli: capannone che ospita migranti in fiamme. Ultime notizie, video: colonna di fumo in via Brin, residenti abusivi in fuga. Gli aggiornamenti sul rogo(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 14:34:00 GMT)

L'impianto scatena un Incendio : fumi neri dallo stabilimento in fiamme : LIMENA - Un'alta colonna di fumo nero visibile da chilometri di distanza. A bruciare è la copertura del capannone della ditta di termoidraulica Elbi di Limena , in provincia di Padova. Ben otto ...

Padova - Incendio all'impianto di pannelli solari/ Video Limena - stabilimento Elbi in fiamme - "restate in casa" : Padova, impianto solare scatena incendio nello stabilimento Elbi di Limena: il comune invita la popolazione a non uscire di casa, ecco il Video delle fiamme(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 16:42:00 GMT)

Vigorovea - Incendio in ditta smaltimento rifiuti/ Fiamme domate nella notte - "nessun pericolo particolare" : Vigorovea, incendio in ditta smaltimento rifiuti: operazioni di spegnimento durate tutta la notte, Fiamme domate ma ancora ignote le cause. L'appello del sindaco(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 09:18:00 GMT)

Attentato contro l'Esercito a Roverè della Luna Incendio doloso : in fiamme mezzi militari : Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Bisesti, fedelissimo di Salvini eletto segretario ...

Incendiato deposito a Crotone - fiamme provocano esplosione : Crotone - Hanno dovuto lavorare per oltre tre ore i vigili del fuoco di Crotone che sono intervenuti la scorsa notte, con l'ausilio di due automezzi, in via Botteghelle per spegnere un incendio di ...

Scoppia Incendio nel Veronese - colorificio in fiamme : L'incendio è Scoppiato nel primo pomeriggio. Il sindaco Giaretta ai cittadini: "Tenete le finestre chiuse e non uscite di casa"

Roma - nuovo allarme Incendi su autobus : in fiamme un veicolo in centro - : Il mezzo Atac della linea 46 ha preso fuoco a piazza Venezia. Le fiamme sono state spente senza danni ai passeggeri. Attimi di paura anche mercoledì sera, quando sull'85 che percorreva via dei Fori ...

Venezia : Incendio in impianto di smaltimento rifiuti - fiamme domate : Intervento dei vigili del fuoco nella notte presso l’impianto di smaltimento rifiuti della Veritas in località Fusina, nella città metropolitana di Venezia, per l’incendio di un nastro trasportatore. Le squadre dei pompieri sono riuscite a contenere l’incendio, evitando l’estensione delle fiamme all’intero impianto. Il rogo è stato completamente spento nel giro di un paio di ore. Le squadre sono rientrate all’alba. Le cause ...

Incendi - in fiamme una casa colonica a Pachino : indagini : Nella giornata di ieri, Agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Pachino, sono intervenuti in contrada Granelli per l'Incendio di una casa colonica. Sul posto sono intervenuti i ...

Altro Incendio sospetto : in fiamme le auto del dipendente di un'azienda di trasporti : BRINDISI - Potrebbe essere di origine dolosa un incendio che intorno alle ore 2,30 della scorsa notte , fra giovedì 26 e venerdì 27 aprile, ha investito due auto appartenenti al dipendente di un'...

Roulotte in fiamme - esplode bombola : Incendio in pineta nel Catanzarese : incendio nella pineta adiacente il lungomare di Sellia Marina. Le fiamme coinvolgono una delle Roulotte parcheggiate all'interno della quale era installata una bombola di gas GPL. Quest'ultima, ...