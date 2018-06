In marcia contro le armi a Camp Darby

Nicaragua - marcia contro il presidente Ortega finisce nel sangue : almeno 11 morti : Nicaragua, marcia contro il presidente Ortega finisce nel sangue: almeno 11 morti Nicaragua, marcia contro il presidente Ortega finisce nel sangue: almeno 11 morti Continua a leggere L'articolo Nicaragua, marcia contro il presidente Ortega finisce nel sangue: almeno 11 morti proviene da NewsGo.

Nicaragua : morti e feriti a marcia contro Ortega

La marcia convocata ieri contro il governo di Daniel Ortega in Nicaragua ha riunito centinaia di migliaia di persone a Managua, ma si è chiusa con un bagno di sangue: gruppi armati sandinisti hanno aperto il fuoco sui manifestanti, causando almeno tre morti e decine di feriti, secondo il primo bilancio dei media indipendenti.La marcia di ieri - che è stata la più grande manifestazione di piazza in Nicaragua degli ultimi 30 ...

Coloratissimo corteo nel pomeriggio di oggi, 23 maggio, a Leini , Comune in passato commissariato per mafia , . Seicento persone, tra bambini della scuola elementare 'Anna Frank', genitori e nonni ...

Dedicata ad Alfie Evans, si è svolta oggi l'ottava Marcia per la vita la manifestazione antiabortista che ha portato migliaia di persone da tutta Italia a sfilare nel centro di Roma. In testa del corteo anche Giorgia Meloni presidente di Fratelli d'Italia "La Marcia di oggi è dedicata ad Alfie Evans il bambino al quale abbiamo fatto avere la cittadinanza italiana perché i suoi genitori fossero liberi di continuare a curarlo al ...

Roma, manifestazione contro l'aborto: "Marcia per la Vita". FOTO In piazza anche suore e sacerdoti. "La legge 194 ha fatto sei milioni di vittime. Vogliamo denunciare l'eugenetica, che elimina i bambini down e malformati, e la legge sul fine vita", ha detto Virginia Coda Nunziante, presidente del comitato ...

La marcia dei poliziotti ugandesi contro la violenza sulle donne : “Se riuscirò a convincere qualche uomo a cambiare atteggiamento verso le donne, sarà già un traguardo importante”, dice il poliziotto Francis Ogweng. Leggi

La polizia francese ha fermato quattro italiani che partecipavano al corteo antifascista che domenica ha superato la frontiera e sfondato i cordoni della Gendarmerie, bloccando la statale del Monginevro. Secondo l'Ansa, che ha anticipato la notizia, si tratta di persone legate al mondo dell'antagonismo e la loro posizione è al vaglio degli inquirenti. La manifestazione era stata convocata per protesta contro un presidio di Generation ...

Blitz dell'estrema destra francese contro i MIGRANTI, al CONFINE con l'Italia: "Tornatevene a casa". Oggi ancora tensione tra centri sociali e GENDARMERIA al CONFINE ITALIA-FRANCIA.

scontri al confine alpino tra Italia e Francia a Claviere, dove un gruppo di manifestanti antifascisti ha superato la frontiera e sfondato i cordoni della Gendarmerie, bloccando la statale del Monginevro. La marcia era stata organizzata per protestare contro il movimento Generation Identitaire, che ieri a Nevache, vicino al Colle della Scala, aveva piazzato delle reti anti-profughi. "Andiamo a liberare il confine" hanno scritto su ...

San Giovanni vince la paura : in marcia nel Bronx contro le stese : San Giovanni a Teduccio vince la paura e scende in strada, nel cuore del Bronx, per dire no alle stese, le raffiche di colpi di arma da fuoco con cui quasi ogni giorno gli abitanti del quartiere...