' In Italia con il M5s e Lega è scoppiata una rivoluzione simile a quella di Trump'

Festa della Repubblica : gli auguri di Conte agli Italiani : Il 2 Giugno “è la Festa di noi tutti, tanti auguri a tutti”, dice il neo premier Giuseppe Conte rispondendo al cronista dell’Ansa che sulla porta di casa gli chiede un pensiero per gli italiani. Conte è poi partito con la scorta alla volta delle celebrazioni per la Festa della Repubblica. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, arrivato all’Altare della Patria per partecipare alle celebrazioni della Festa della ...

Silvio Berlusconi/ “Voteremo no alla fiducia al Governo - un esecutivo non scelto dagli Italiani” : Silvio Berlusconi, il messaggio per il 2 giugno, Festa della Repubblica: “Voteremo no alla fiducia al Governo, un esecutivo non scelto dagli italiani”. Le parole del leader di Forza Italia(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 08:45:00 GMT)

Volley - Nations League 2018 : Italia-Canada 1-3 - le pagelle degli azzurri. Serata nera - squadra irriconoscibile : si salvano in pochi : L’Italia è stata sconfitta dal Canada ed è così incappata nella prima sconfitta nella Nations League 2018 di Volley maschile dopo aver infilato tre vittorie consecutive. Di seguito le pagelle degli azzurri scesi in campo a San Juan (Argentina). IVAN ZAYTSEV: 6. Il migliore in campo in casa Italia ma è lontano dai suoi standard, commette qualche errore di troppo e la sua grinta non basta per tenere a galla la squadra. Lo Zar ci mette ...

Volley : Volleyball Nations League - l'Italia sconfitta dal Canada : SAN JUAN , ARGENTINA, - Brutto passo indietro della nazionale di Blengini che a San Juan , Argentina, , nella prima partita, del secondo week end di Volleyball Nations League si fa battere nella notte ...

Italia - Mancini : "Loro più forti - contento per la personalità dei giovani" : Il ct alla prima sconfitta sulla panchina della Nazionale: "Tra un anno vedremo dove saremo arrivati"

Auto a noleggio o in condivisione - in Italia quasi 1 milione. Nel 2017 fatturato +7 - 7% a 6ml di euro : MILANO - Oggi la flotta di veicoli a noleggio o in sharing sulle strade Italiane ha quasi raggiunto quota 1 milione: ogni giorno per ragioni di business e turismo oltre 790.000 persone utilizzano i...

Italia secondo Paese più vecchio del mondo : la spesa pensionistica tornerà a crescere : La spesa pensionistica si è ridotta negli ultimi anni grazie alla riforma Fornero ma le prospettive demografiche Italiane lasciano presagire un peso crescente della popolazione anziana sui conti pubblici. Italia, un Paese...

Volley - Nations League 2018 - Italia-Canada. Black out azzurro e il Canada ringrazia : prima sconfitta (1-3) per la squadra di Blengini : Un’Italia troppo brutta per essere vera subisce la sua prima sconfitta nell’avventura di Nations League, perdendo 3-1 (22-25, 27-25, 25-22, 25-16) contro il Canada. I nordamericani hanno giocato nettamente meglio, partendo da difesa e ricezione impeccabili, fino ad arrivare alla battuta e al contrattacco, molto efficaci. L’Italia, invece, escluso un primo set non eccelso ma comunque vinto con il carattere, ha ricevuto male e ...

Volley - Nations League 2018 - Italia-Canada. Black out azzurro e il Canada ringrazia : prima sconfitta (1-3) per la squadra di Blengini : Un’Italia troppo brutta per essere vera subisce la sua prima sconfitta nell’avventura di Nations League, perdendo 3-1 (22-25, 27-25, 25-22, 25-16) contro il Canada. I nordamericani hanno giocato nettamente meglio, partendo da difesa e ricezione impeccabili, fino ad arrivare alla battuta e al contrattacco, molto efficaci. L’Italia, invece, escluso un primo set non eccelso ma comunque vinto con il carattere, ha ricevuto male e ...

LIVE Volley - Nations League 2018 : Italia-Canada in DIRETTA. Azzurri irriconoscibili e il Canada ne approfitta : 1-3 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. A San Juan (Argentina) gli Azzurri tornano in campo per affrontare la formazione nordamericana: incontro assolutamente alla portata per i ragazzi del CT Chicco Blengini che sono reduci dai tre successi consecutivi della scorsa settimane e che vogliono proseguire la striscia vincente per avvicinarsi alla Final Six della neonata ...

Francia-Italia 3-1 : Bonucci non basta. Umtiti - Griezmann e Dembelé puniscono gli azzurri : L'Italia del ct Roberto Mancini perde contro la Francia a Nizza , 1-3, . In gol Umtiti, Griezmann, Bonucci e Dembelé. LA CRONACA 90' - Si chiude la partita. 85' - Strepitosa parata di Sirigu! La volée di Thauvin era potente e ben indirizzata ma il nostro portiere ha saputo esaltarsi. 76' - Ancora una buona occasione sui ...

Prestiti migliori offerte Giugno 2018 Poste Italiane - Banca Intesa - Findomestic - Agos a confronto : Le offerte di Prestiti personali Poste Italiane, Banca Intesa, Findomestic, Agos per Giugno 2018: quali sono e cosa propongono

Niente da fare - Italia ko con la Francia : 3-1 con Umtiti-Griezmann-Dembele : CRONACA 85' Cross di Matuidi, Thauvin al volo: c'è Sirigu. 63' GOL DI DEMBELE! Jorginho perde palla su un passaggio errato di D'Ambrosio: parte in contropiede Mbappé, chiuso da Caldara, la palla ...

Italia - Mancini soddisfatto : “sconfitte che fanno esperienza” : Sconfitta per l’Italia contro la Francia, ecco le parole del Ct Mancini a Rai Sport: “Queste sconfitte fanno esperienza, perdere non piace mai però ci sono stati dei momenti in cui potevamo fare il pareggio. Oggi i calciatori sono stati davvero molto bravi anche per chi era all’esordio, se noi continuiamo così magari tra un anno alzeremo il livello. Sapevamo che la partita sarebbe stata difficile. Per il momento la Francia ...