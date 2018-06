In 450 per no a treni armi da Camp Darby : ...manifestato stamani davanti alla base Usa diCamp Darby contro il progetto di potenziamento infrastrutturaledella ferrovia che sarà destinata al trasporto delle armi.Decine di esponenti del mondo ...

In 450 per no a treni armi da Camp Darby : Decine di esponenti del mondo della sinistra e del sindacalismo di base si sono radunati davanti alla Basilica di San Piero a Grado , Pisa, e poi hanno sfilato per cinque chilometri pacificamente ...

Marevivo : 450 studenti diventano ‘delfini guardiani’ per tutelare le isole Eolie e Egadi : 1/6 ...

Mille Miglia 2018/ Il percorso del “museo viaggiante” : in gara 450 auto d'epoca e tanti vip : Mille Miglia 2018, il percorso del “museo viaggiante”: in gara 450 auto d'epoca e tanti vip. Le ultime notizie: lo squadrone Alfa Romeo sulle strade (Pubblicato il Thu, 17 May 2018 18:28:00 GMT)

Robotica : rivoluzione nelle protesi per anca e ginocchio - in Italia 12 postazioni e 4500 interventi effettuati : LE BIOTECNOLOGIE E LA Robotica, ECCELLENZA ItaliaNA – Tra le moderne innovazioni della medicina, la Robotica costituisce una di quelle tecnologicamente più avanzate e l’Italia si è distinta in questo settore. Negli ultimi anni, i due ospedali pionieristici della Robotica ortopedica sono stati la casa di cura San Francesco di Verona e il Policlinico di Abano Terme (Padova). Tre anni fa, i due ospedali pubblici che hanno investito in questo ...

Tennis&Friends sbarca a Napoli : 4500 check up per l'avvio del tour nazionale : Oltre 4.500 controlli effettuati e più di 15.000 presenze nell'edizione napoletana di Tennis & Friends, al Tennis Club di Napoli, che ha visto scendere in campo numerosi personaggi dello sport e dello ...

Roma-Barcellona - multa di 450 euro a Pallotta per il tuffo nella fontana. E lui dona altri 230mila : “Mi scuso - troppo entusiasmo” : Una multa da 450 euro e una donazione alla città di ben 230mila. Tanto è costato al presidente della Roma James Pallotta il tuffo notturno nella storica fontana dei Leoni a piazza del Popolo per festeggiare la vittoria dei giallorossi con il Barcellona. Nel clima di festa che ieri sera ha contagiato tutta la Capitale, il patron della squadra non si è risparmiato e si è buttato della fontana di piazza del Popolo. Le scuse sono arrivate stamane al ...

La Raggi riceve Pallotta : multa di 450 euro e donazione di 230 mila per la fontana del Pantheon : Virginia Raggi ringrazia L'incontro odierno ha rappresentato un'occasione per fare il punto anche sui lavori del futuro stadio dei giallorossi, che potrebbe migliorare sensibilmente l'economia della ...

Audi svela la RS 5 Sportback da 450 cv. Debutto a New York per inedita coupé 5 posti ad alte prestazioni : NEW York - Audi Sport ha lanciato in occasione del New York International Auto Show la nuova cinque porte high-performance RS 5 Sportback, un modello che nasce nell'ambito delle attività...

Stazioni ferroviarie dismesse - Banca Etica e Fs si impegnano a riqualificarne 450 per destinarle a “uso sociale” : Circa 450 Stazioni ferroviarie ora abbandonate avranno una nuova vita con progetti di riqualificazione e riutilizzo sociale. Tutto questo grazie a un protocollo d’intesa firmato nei giorni scorsi a Milano da Renato Mazzoncini, amministratore delegato e direttore generale di Fs Italiane, e Alessandro Messina, direttore generale di Banca Etica. Il riutilizzo, ha spiegato Mazzoncini, avverrà anche attraverso comodati d’uso. A Banca ...

Ferrovie : Rfi - progetti culturali per oltre 450 stazioni impresenziate : Milano, 24 mar. (AdnKronos) – Il riuso sociale delle stazioni e degli immobili ferroviari, per progetti e attività culturali, turistiche, di solidarietà e sostenibilità. E’ la nuova vita del patrimonio immobiliare non più funzionale alle attività ferroviarie, come spiega in una nota Rfi. Sono oltre 450 le stazioni impresenziate in cui sono resi disponibili spazi, in comodato, a enti locali, fondazioni e associazioni su tutto il ...