Il suicidio | semplice malattia mentale?

(Di sabato 2 giugno 2018) Adolescenti travolti da treni, diciottenni trovati impiccati in edifici abbandonati, quindicenni che si gettano nel vuoto perché non soddisfatti del rendimento scolastico, genitori chiamati a rispondere di 'istigazioni al' per la morte della figlia sedicenne. Sono numerosi i casi di tragedie, familiari o private, vicende complesse o insoddisfazione personale che portano alla morte....