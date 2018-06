Il sole dà spettacolo a Firenze | passa nello gnomone del Duomo

meteoweb.eu

(Di sabato 2 giugno 2018) Sarà visibile al pubblico anche quest’anno lodello ‘’ deldi, quando i raggi delscenderanno attraverso la Cupola del Brunelleschi per formare un’immagine del disco solare che andra’ a sovrapporsi perfettamente a quella posta sul pavimento della cattedrale. Il fenomeno, nella cappella della Croce a sinistra dell’altare maggiore, sara’ visibile al pubblico nei giorni 7, 12, 19 e 21 giugno 2018, dalle ore 12.30 alle 13.30, grazie all’Opera di Santa Maria del Fiore e al Comitato per la divulgazione dell’astronomia. Il 19 giugno la spiegazione sara’ fatta in lingua inglese. Entrato probabilmente in funzione nel 1475, lofiorentino fu progettato per misurare la posizione delnel cielo, e con i suoi 90 metri di altezza e’ il piu’ grande al mondo. L’altezza e’ ...