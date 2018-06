huffingtonpost

: #UltimOra #Spagna, sfiduciato in parlamento #Rajoy. Il nuovo premier è il leader socialista Pedro #Sanchez… - SkyTG24 : #UltimOra #Spagna, sfiduciato in parlamento #Rajoy. Il nuovo premier è il leader socialista Pedro #Sanchez… - sole24ore : Spagna: archiviata l’epoca Rajoy, le nuove sfide del governo Sanchez - burattino14 : RT @HuffPostItalia: Il socialista Sanchez giura nelle mani del re Felipe VI (ma senza la Bibbia) -

(Di sabato 2 giugno 2018) Il leader del Partitospagnolo, Pedro, hatodel reVI nel corso di una cerimonia che si è svolta nel Palazzo della Zarzuela a Madrid, residenza della famiglia reale, alla predel capo dell'esecutivo uscente, Mariano Rajoy. Per la prima volta nella storia della democrazia spagnola,non hato con la mano sullae nella sala non c'era neppure il crocifisso.prende il posto di Rajoy, che si è dimesso dopo che la mozione di sfiducia promossa dal leaderè stata approvata con 180 voti a favore, 169 contrari e un astenuto. La mozione ha ricevuto i voti dei parlamentari di Unidos Podemos e di altri gruppi minori e partiti regionali come gli indipendentisti catalani del PdeCAT e di Esquerra Republicana. Anche se decisivi per la sfiducia a Rajoy sono stati i voti dei cinque deputati del ...