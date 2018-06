Il Segreto - luglio 2018 : l’arresto di uno storico personaggio : L’appassionante soap opera spagnola Il Segreto, scritta da Aurora Guerra, e trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al venerdì, riesce sempre a sorprendere i telespettatori. Le anticipazioni del prossimo mese ci rivelano che uno storico personaggio sarà arrestato. Candela perdona l’ex suocera, la scomparsa del piccolo Carmelito Nelle prossime puntate italiane i cittadini di Puente Viejo faranno la conoscenza dell’ex suocera di ...

Il Segreto trame luglio : Fè ricatta Nazaria dopo averla smascherata Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima serie de Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, che si è di recente occupato del bacio tra Prudencio Ortega e Julieta Uriarte [Video]. Gli ultimi spoiler svelano che Fè Perez decidera' di mettere i bastoni tra le ruote a Nazaria. Anticipazioni Il Segreto: il lato oscuro di Nazaria Le anticipazioni delle nuove puntate [Video] de Il Segreto, trasmesse a luglio su Canale 5 ...

Il Segreto - trame luglio : drammatico incidente per Don Anselmo Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima serie de Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra che si è di recente interessato alla morte di Candela Mendizabal. [Video] Gli ultimi spoiler svelano che Don Anselmo rimarra' vittima di un brutto incidente, che avra' una sorprendente conseguenza. Anticipazioni Il Segreto: incidente per Don Anselmo Le anticipazioni delle nuove puntate [Video] de Il Segreto, in programma a ...

Il Segreto - trame luglio : la decisione inaspettata di Julieta Video : Lo sceneggiato “Il Segreto” [Video], prodotto da Boomerang Tv e scritto dall’autrice spagnola Aurora Guerra, continua ad incollare davanti al piccolo schermo milioni di telespettatori. Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 prossimamente, Julieta prendera' una decisione inaspettata. La bugia della Uriarte, la proposta di matrimonio di Prudencio Le anticipazioni degli episodi che saranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset tra ...

Il Segreto spoiler luglio : Mauricio brutalmente picchiato - Fè in un lupanare Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima serie de Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, che si è di recente occupata del sabotaggio di Saul ai danni di Severo [Video]. Gli ultimi spoiler rivelano che la vita di Mauricio sara' messa in pericolo da un nuovo arrivato, mentre Fè trovera' un nuovo lavoro. Il Segreto anticipazioni: il figlio di Nazaria rapito Le anticipazioni delle nuove puntate [Video] de Il Segreto, ...

Il Segreto - trame luglio : il mistero di Nazaria - ecco cosa nasconde la donna Video : Nei prossimi episodi de Il Segreto [Video], i fan verranno a conoscenza di un grande mistero custodito gelosamente da Nazaria, la moglie del capomastro Mauricio. In tutto questo tempo, la Gorostiza non è stata del tutto sincera con il consorte e con gli abitanti di Puente Viejo.La verita' verra' a galla in to all'arrivo di un nuovo personaggio: si tratta di Vincente, uno sconosciuto che si spaccera' per un cugino stretto di Nazaria. In realta', ...

Una Vita anticipazioni luglio : svelato il Segreto di Leonor e Habiba : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla seconda serie di Una Vita, la soap opera di Aurora Guerra, che si è di recente interessata alla malattia di Arturo Valverde nelle puntate spagnole. Gli ultimi spoiler svelano che Leonor dimostrerà di nascondere un segreto dopo essere tornata ad Acacias 38 con Habiba. Una Vita anticipazioni: Leonor ritorna ad Acacias 38 con Habiba Le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita, in onda ...

Il Segreto - trame luglio : Saul lascerà Puente Viejo dopo l'addio di Julieta? : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima serie de Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, che si è di recente occupata delle nozze di Donna Francisca e Raimundo [VIDEO] Ulloa. Le ultime novita' svelano che la matrona fara' una proposta sconvolgente a Saul. Ecco di cosa si tratta. Anticipazioni Il Segreto: Saul e Julieta si lasciano Le anticipazioni delle nuove puntate [VIDEO] de Il Segreto, trasmesse a luglio su ...

Il Segreto - luglio 2018 : un matrimonio - la minaccia di Severo : Ben ritrovati con un consueto appuntamento dedicato alla popolare telenovela iberica “Il Segreto”, prodotta da Boomerang Tv e scritta dall'autrice Aurora Guerra. Arriva una bellissima notizia per tutti coloro che seguono le vicende ambientate a Puente Viejo, perché nelle puntate che sono andate in onda sull’emittente televisiva Antena 3 verso la fine di novembre 2017, e che i telespettatori italiani avranno modo di vedere tra qualche mese, ...

Il Segreto - anticipazioni luglio : il figlio di Nazaria viene rapito : Eccoci con nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima serie de Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra che si è di recente occupata dell'addio tra Saul Ortega e Julieta [VIDEO] Uriarte. Gli ultimi spoiler svelano che Nazaria vivra' ore drammatiche, quando suo figlio verra' rapito. anticipazioni Il Segreto: Vicente ricatta Nazaria Le anticipazioni delle nuove puntate [VIDEO]de Il Segreto, trasmesse a luglio su Canale 5, svelano che ...