Il Real Madrid tenta Massimiliano Allegri | tutte le alternative della Juventus

Florentino Perez vuole Max Allegri come allenatore del Real Madrid : Gli spagnoli escono allo scoperto. Massimiliano Allegri può essere il nuovo allenatore del Real Madrid. Il patron Florentino Perez è convinto

Cristiano Ronaldo ha comunicato ai suoi compagni che lascerà il Real Madrid : Un paio di giorni fa il mondo Real è rimasto scosso dalle dichiarazioni di Zinedine Zidane che ha annunciato la volontà di lasciare il club spagnolo dopo aver messo in bacheca la terza Champions ...

Panchina Real Madrid - la bomba dalla Spagna : “salgono le quotazioni di Allegri” : Panchina Real Madrid – Sono ore caldissime in casa Real Madrid, l’addio del tecnico Zidane dopo la terza Champions League vinta è stato come un fulmine a ciel sereno, adesso è iniziato il toto-allenatore per i Blancos. Il nome considerato in pole è quello di Pochettino ma il Tottenham è un asso duro, per questo motivo secondo voci provenienti dalla Spagna, sta acquistando forza l’ipotesi Massimiliano Allegri che però deve ...

'Cristiano Ronaldo vuole 80 milioni all'anno per restare al Real Madrid!' : ROMA - Va bene l'amore e il senso d'attaccamento ad un club e alla sua storia. Alla fine, però, a fare la differenza sono sempre i soldi. Sempre e soltanto loro. Non fa eccezione il caso Cristiano ...

Real Madrid - i tecnici italiani in lizza per la panchina tra sorprese e conferme Video : Il Real Madrid non perde tempo e prova a stringere i tempi per individuare l'erede di Zinedine Zidane [Video]. L'improvviso addio del francese non ha spiazzato del tutto Florentino Perez che da tempo stava monitorando con attenzione i profili di alcuni allenatori. In particolare in cima alla personale lista del presidente del club spagnolo ci sarebbe il tecnico argentino Mauricio Pochettino. L'interesse dei 'blancos' per il tecnico del Tottenham ...

Real Madrid-Juventus - Collina allontana le polemiche : “Oliver non era inesperto” : Non si placano le polemiche sulla gara di ritorno dei quarti di Champions League tra Real Madrid e Juventus ed in particolar modo sull’arbitraggio di Oliver. Il responsabile della commissione arbitri della Fifa, Pierluigi Collina in un’intervista rilasciata a Sky parla delle ragioni della scelta: “L’arbitro di Real-Juve? Oliver non era certo inesperto… Francamente io non credo di dover replicare, credo di dover fare ...

Real Madrid - l'addio di Zidane a ogni suo giocatore su WhatsApp : 'Impossibile vincere senza di te' : Il tutto nella squadra più forte del mondo, e certamente tra le migliori della storia del calcio. Champions League 2017-2018 Guarda tutti i video

Futuro Real Madrid : Loew si autoesclude - Pochettino possibilista : Roma, 1 giu. , askanews, L'allenatore della nazionale tedesca di calcio, Joachim Loew, ha escluso la possibilità di andare ad allenare il Real Madrid dopo l'addio di Zinedine Zidane al club spagnolo. '...

Panchina Real Madrid - Joachim Loew si tira fuori dalla contesa : “sostituire Zidane? Lo escluso assolutamente” : Interrogato sulla possibilità di prendere il posto di Zidane sulla Panchina del Real Madrid, Joachim Loew lo ha escluso categoricamente L’allenatore della nazionale tedesca, Joachim Loew, ha escluso la possibilità di andare ad allenare il Real Madrid dopo l’addio di Zinedine Zidane al club spagnolo. “Lo escludo assolutamente“, ha detto Loew ad Appiano dove la Germania si sta preparando per la Coppa del Mondo di Russia ...

Futuro Pochettino : “sogno il Real Madrid ma ho rinnovato da poco…” : Mauricio Pochettino, allenatore del Tottenham, ha parlato del suo accostamento al Real Madrid dopo l’addio di Zidane alla panchina delle merengues “Abbiamo tutti dei sogni ma ho rinnovato da poco e sono felice a Londra”. Sono le parole dell’allenatore del Tottenham Mauricio Pochettino in merito a un suo possibile approdo al Real Madrid per rendere il posto di Zinedine Zidane. Pochettino smentisce poi che nel suo contratto ...

Loew : “allenare il Real Madrid? Lo escludo assolutamente” : L’allenatore della nazionale tedesca, Joachim Loew, ha escluso la possibilità di andare ad allenare il Real Madrid dopo l’addio di Zinedine Zidane al club spagnolo. “Lo escludo assolutamente”, ha detto Loew ad Appiano dove la Germania si sta preparando per la Coppa del Mondo di Russia 2018. “Per me non è un argomento, ora penso al Mondiale”, ha aggiunto l’allenatore della Germania in conferenza stampa. ...

Real Madrid - minacce telefoniche per Sergio Ramos dopo il fallo su Salah : costretto a cambiare numero : Sergio Ramos cambia numero. Ma non si tratta né del 4 che porta sulla schiena nel Real dal 2005, né tantomeno del 15 con cui gioca in Nazionale. Qui si tratta, molto più semplicemente, del numero di ...

Calciomercato - Pochettino nega l'esistenza della clausola pro-Real Madrid : 'Non esiste' : L'addio di Zinedine Zidane è stato un fulmine a ciel sereno per il Real Madrid. Società, calciatori e tifosi, gratissimi e molto legati all'allenatore francese, che ha portato tre Champions League di ...

'Real Madrid - strada in salita per arrivare a Pochettino. Non c'è una clausola nel nuovo accordo' : Madrid , SPAGNA, - Pochettino è la prima scelta del Real Madrid per sostituire Zinedine Zidane , che ieri a sorpresa ha annunciato l'addio ai 'blancos' , ma non sarà semplice per gli spagnoli ...