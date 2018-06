Il Pro Patria vince scudetto dilettanti

calcioweb.eu

(Di sabato 2 giugno 2018) San Giovanni Valdarno (AR), 2 giugno 2018 – La Pouledella Serie D si conclude con la ProCampione d’Italia al termine di una finale vinta con il risultato di 2-1 e giocata in modo cinico contro una coriacea Vibonese che, nonostante l’ardore agonistico, non è riuscita ad imporsi su Santana e compagni. Non è bastata la splendida rete di Silvestri allo scadere: Le reti del successo lombardo portano le firme di Sabato nella primo tempo e di Molnar nella ripresa. “La serie D ha vissuto un finale di stagione emozionante fino all’ultima giornata di campionato e non poteva che essere così anche la partita che metteva in palio lo– è il commento del presidente della lega nazionale, Cosimo Sibilia -. Complimenti alla Proe alla Vibonese per lo spettacolo e la correttezza espresse in campo, lo stesso vale per le due ...