Il presidente della Commissione europea Juncker incontra Wang Yi

Festa della Repubblica - il messaggio del presidente Toma : Il primo è l'opzione Repubblicana che il 2 giugno 1946 milioni di italiani vollero fare in scienza e coscienza, opzione che, tra l'altro, registrò per la prima volta in Italia il voto delle donne; il ...

Il Governo M5s-Lega giura nel pomeriggio - Conte incontra il presidente della Camera Fico : - presidente del Consiglio: Giuseppe Conte ; - Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio: Giancarlo Giorgetti - Ministro dell'Economia: Giovanni Tria - Ministro degli Esteri: Enzo Moavero ...

Fallimento Melegatti - dolore e rabbia della figlia del presidente : "Papà - sei morto un'altra volta" : "L'1 luglio 2005 sei morto la prima volta, il 29 maggio 2018 sei morto un'altra volta". Lo scrive in un post su Facebook, Silvia Ronca, figlia di Salvatore, presidente di Melegatti ed erede della dinastia dell'azienda dolciaria, commentando il Fallimento della ditta che ha legato il suo celebre marchio al pandoro. Salvatore Ronca, scomparso appunto nel 2005, aveva sposato Emanuela Perazzoli, che dopo la morte del marito ha assunto le redini ...

Solidarietà al presidente della Repubblica : Il Consiglio di Presidenza dell'Accademia Nazionale dei Lincei esprime il proprio sentito apprezzamento al presidente della Repubblica, che per la Costituzione Repubblica "rappresenta l'unità nazionale", da lui tutelata in modo esemplare esercitando con trasparenza e fermezza un ruolo di garanzia della nostra democrazia inserita in quella della Unione Europea.Alberto Quadrio Curzio (presidente), Maurizio Brunori (Vice presidente), Roberto ...

'Mattarella mente' - Di Battista duro contro il presidente della Repubblica Video : Non è un momento facile per il nostro paese. Gli ultimi eventi politici hanno creato una forte caos e i leader degli schieramenti usciti vincitori alle elezioni del 4 marzo hanno concluso la loro proposta [Video] governativa con un nulla di fatto. Oggi il responsabile politico del 'Movimento Cinque Stelle', ospite nel salotto televisivo di Barbara D'Urso 'Pomeriggio 5', ha espresso rammarico e frustrazione per la scelta del capo dello Stato. Di ...

Vittorio Di Battista indagato per "offese all'onore" del presidente della Repubblica : Vittorio Di Battista, padre dell'ex deputato M5s Alessandro Di Battista, è indagato per violazione dell'articolo 378 che punisce "le offese al prestigio e all'onore del capo dello Stato". A rivelarlo è Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera. Il suo post contro il presidente Sergio Mattarella pubblicato una settimana fa era stato rimosso da Facebook. Ma questo non ha impedito alla procura di Roma di aprire un fascicolo contro ...

La risposta di Paolo Savona al presidente della Repubblica Sergio Mattarella : L’Italia è nel caos e lo scontro è ancora durissimo. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha posto il veto sul nome di Paolo Savona e quindi il premier incaricato Conte (espresso dalla maggioranza 5 stelle-Lega) ha rimesso il suo mandato. Dopo molte ore di silenzio, però, Savona ha deciso di parlare per dire la sua e per rispondere direttamente al presidente con parole durissime. “Ho subito un grave torto dalla ...

Tutte le volte in cui un presidente della Repubblica ha detto “no” : Il diniego del presidente Sergio Mattarella non è un caso inedito nella storia Repubblicana. Anche i presidenti Pertini, Scalfaro, Ciampi e Napolitano hanno opposto un fermo "no" quando è stata presentata loro la lista dei ministri.Continua a leggere

SISMA DEL 2012 - Visita del sindaco e presidente della Provincia di Ferrara Tiziano Tagliani alle sedi produttive : Dal terremoto alla rinascita: la storia della Reno Valley a sei anni dal terremoto 28-05-2018 / Giorno per giorno Dal terremoto alla rinascita: è la storia della Reno Valley, distretto ferrarese dove ...

Dell’Utri alla Giustizia - B. presidente della Repubblica - un ponte fino alla Libia. L’Europa approva : 27 maggio 2018: la data viene ricordata perché da allora in Italia qualunque fatto, anche il più apparentemente inverosimile, può avvenire. Dopo la nomina di un presidente del Consiglio non espresso da alcuna forza politica che abbia vinto (o anche partecipato) alle elezioni; dopo l’annullamento della tappa di Roma del Giro d’Italia causa buche pur avendo bloccato inutilmente la città (e i cittadini) per due giorni, ecco una serie di altri ...

Impeachement - cosa è la messa in stato di accusa del presidente della Repubblica : Impeachment . E' stato il grido di Luigi Di Maio in una telefonata fatta in diretta tv a Fabio Fazio su Rai 1 domenica sera subito dopo che era saltato il governo M5S-Lega . A evocare la messa in ...

Come funziona la messa in stato d’accusa del presidente della Repubblica : È la complicata procedura annunciata da Di Maio contro Mattarella, ma non sembrano esserci le basi per parlarne seriamente The post Come funziona la messa in stato d’accusa del presidente della Repubblica appeared first on Il Post.

Che cos'ha detto Mattarella . Ecco il discorso integrale del presidente della Repubblica : Ho condiviso e accettato tutte le proposte per i ministri, tranne quella del ministro dell'Economia. La designazione del ministro dell'Economia costituisce sempre un messaggio immediato, di fiducia o ...