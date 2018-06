Il premier Conte | ' Ora al lavoro per il Paese'

Blastingnews

: Buon lavoro al premier #Conte e ai ministri, grazie a #Gentiloni e alla sua squadra. Siamo radicalmente #altracosa… - matteorenzi : Buon lavoro al premier #Conte e ai ministri, grazie a #Gentiloni e alla sua squadra. Siamo radicalmente #altracosa… - M5S_Europa : Adesso è ufficiale! Giuseppe Conte è il Premier del Governo del cambiamento! Buon lavoro Presidente!… - RaiNews : Nasce l'esecutivo #GovernoLegaM5s. A guidare la squadra il premier Giuseppe Conte. Il giuramento già oggi pomeriggi… -

(Di sabato 2 giugno 2018) 3 La crisi Politica più preoccupante degli ultimi anni è andata in archivio. L'Italia ha un Governo VIDEO. Ci sono voluti tre mesi circa per uscire da una situazione complessa. E ieri il passaggio di consegne tra Gentiloni e, a Palazzo Chigi, con la tradizionale cerimonia della campanella. La stessa con cui ilavvia e chiude i lavori del Consiglio dei ministri. Non solo. Ieri si è tenuto il primo Cdm. Non è durato molto, appena una ventina di minuti. Ora alper il. Così il presidente in un post pubblicato alle 17,44 di ieri su Twitter. Nello stesso messaggio sul social network, Giuseppeha ringraziato Paolo Gentiloni. Il primo a giurare è stato. Poi è stata la volta di Salvini. A re Di Maio. Battute e sorrisi, prima dell'inizio cella cerimonia, tra i due leader, apparsi in piena e assoluta armonia. Il giuramento Prima del ...