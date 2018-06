huffingtonpost

: RT @NicolajRostov: @pfmajorino Avete criticato due #Fontana, quello che presiede la Regione e il neoministro della Famiglia. Tra l’altro, q… - guidosfe : RT @NicolajRostov: @pfmajorino Avete criticato due #Fontana, quello che presiede la Regione e il neoministro della Famiglia. Tra l’altro, q… - MPenikas : HuffPost: Il neoministro della Famiglia Lorenzo Fontana: 'Le famiglie arcobaleno non esistono, più nascite e meno… - GattiEmanuele : RT @HuffPostItalia: Il neoministro della Famiglia Lorenzo Fontana: 'Le famiglie arcobaleno non esistono, più nascite e meno aborti' https:/… -

(Di sabato 2 giugno 2018) Incentivare le nascite e disincentivare gli aborti; sostenere la, che è "quella naturale", mentre le"per la legge non". Così ile disabilità,, oggi intervistato da CorriereSera, Stampa, Messaggero, Avvenire e Gazzettino.Il primo punto all'ordine del giorno è "la natalità. Voglio lavorare per invertire la curvacrescita che nel nostro Paese sta diventando davvero un problema. Lo ha detto anche Cottarelli. È a rischio la tenuta sociale, perché si sta invertendo la piramide fra anziani e giovani", afferma. "Anche economicamente, la situazione è insostenibile. Si dice che l'Europa che invecchia abbia bisogno di immigrati. Io credo invece che abbia bisogno di rimettersi a fare figli".Sugli incentivi, "in Europa sono molti gli esempi di ...