Il napoletano Sergio Costa al Ministero dell’Ambiente | Lopa | “La tutela e la salvaguardia

(Di sabato 2 giugno 2018) A nome di tutta la Consulta Nazionale dell’Agricoltura e del Dipartimento Nazionale Ambiente Agroalimentare e Turismo, auguro un buon lavoro al neo Ministro. Con questa nomina è stato premiato l’impegno e la vicinanza al territorio. Un incarico importante per il Generale della Forestale con cui in questi anni abbiamo condiviso importanti iniziative didel territorio. Sono certo che saprà interpretare questo prestigioso ruolo con piglio istituzionale che rafforza la sua presenza all’interno di una istituzione fondamentale per le sorti del territorio come la Campania e di tutto il Mezzogiorno, in particolare su materie e settori di notevole ed urgente interesse. Competenza, vicinanza al territorio, impegno per i cittadini, premia il grande lavoro portato avanti nel corso del tempo dal neo Ministro, nella consapevolezza che saprà ...