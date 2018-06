Il ministro Fontana | tifoso del Verona ma anche di Orban e di Putin

Lorenzo Fontana - chi è il nuovo ministro della Famiglia - e cosa dice su gay e aborto - : Il giovane ministro, ieri, è stato il più intervistato di tutti. E ha espresso le sue idee. Vediamone i capitoli principali Fontana: "Le famiglie gay non esistono". Interviene Salvini

La linea del ministro Fontana : 'Le famiglie gay non esistono' : Non ho nulla contro i gay, sono 'contro un modello culturale relativista. Un modello della globalizzazione fatto dai poteri finanziari che disegna un mondo dove non esistono le comunità, e quindi la famiglia che è la prima e più importante comunità della nostra società. Così, in un'intervista al Corriere della Sera , il neo ministro della Famiglia ...

Lorenzo Fontana - prime parole da ministro : "Le famiglie gay non esistono - ora più bambini e meno aborti" : Le famiglie Arcobaleno in Italia non esistono. Parola di Lorenzo Fontana, il nuovo ministro della famiglia del governo targato M5s-Lega e guidato da Giuseppe Conte. Che poi rilancia e spiega quali saranno le sue prossime mosse...

Il ministro Fontana : “Le famiglie gay non esistono - voglio dissuadere le donne dall’abortire” : Il neo ministro della Famiglia, il leghista Lorenzo Fontana, ha dichiarato: "voglio intervenire per potenziare i consultori così di cercare di dissuadere le donne dall’abortire. Sono cattolico, non lo nascondo. Ed è per questo che credo e dico anche che la famiglia sia quella naturale, dove un bambino deve avere una mamma e un papà".Continua a leggere

