Il libro che piace all' editoria? Incolore | insapore | indolore

Il libro dei sogni populisti è un incubo anche senza euro : Se il governo che ieri ha giurato di fronte al presidente della Repubblica non avesse avuto i colori giallo e verde del populismo italiano, i populisti italiani avrebbero descritto la squadra del Mega ...

PATTI SMITH/ "Devotion" : "Perché lo spirito creativo si rivolta contro se stesso?". Il nuovo libro : PATTI SMITH ha pubblicato un nuovo libro, "Devotion", in cui si interroga sui motivi dello scrivere. Come sempre stupisce, proponendo una risposta originale. PAOLO VITES(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 06:34:00 GMT)PATTI SMITH/ La poetessa laureata ci insegna la riconoscenza per la vitaPATTI SMITH/ "M Train": quell'ardente tristezza che si chiama desiderio

Il Grande libro dell'informazione Protagonista anche ilGiornale.it : "Il Grande libro dell'informazione" di Prima Comunicazione è arrivato alla sua ventisettesima edizione. Ben 338 pagine che raccontano le testate, la storia e l'organizzazione di editori, giornalisti e concessionarie pubblicitarie che fanno incontrare cronisti e lettori. Un vero e proprio glossario per muoversi nel Grande e complesso mondo dell'informazione sottolineando l'importanza del giornalismo sia nella sua versione online che quella della ...

Carofiglio 'Salvini col mio libro sotto braccio è una buona notizia che un politico legga'. E su Conte 'Rischia di essere un premier ... : In passato, per esempio, probabilmente non avrebbe fatto la diretta Facebook nella quale invitava alla calma dopo la scelta di Mattarella di non nominare Savona all'Economia e le dichiarazioni - in ...

In un libro le storie dei fumatori che scelgono di smettere : Roma, 31 mag. , askanews, Il fumatore nervoso, quello rassegnato, l'ex tabagista di successo, l'indeciso, il pentito. Esistono tanti tipi di ex fumatori quante sigarette al mondo, o quasi. Fatto sta ...

Il canaro della Magliana - su IBS il libro sul delitto che ha ispirato Dogman : Dopo la biografia " Città a mano armata ", la fruttuosa collaborazione tra lo "sbirro" e il cronista ha dato vita alla loro seconda creazione che ripercorre le tappe principali del fatto di cronaca, ...

Catania - spari contro casa di maestra che maltrattava alunni/ Tre fori di proiettili calibro 7.65 sul portone : Catania, spari contro casa di maestra che maltrattava alunni: tre fori di proiettili calibro 7.65 sul portone di casa rinvenuti questa mattina. Il sindaco del paese condanna l'accaduto(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 15:50:00 GMT)

Un libro raccoglie le migliori infografiche su cibi e bevande : ... si apre con una prefazione dello scrittore e cuoco Michael Ruhlman e passa in rassegna anche la storia del legame tra cucina e immagini, dai geroglifici egizi ai libri di ricette ed economia ...

Impressioni di lettura sul libro che racconta la vita dello chef Domenico Santacroce : SULMONA – E’ ancora fresco di stampa il volume di Antonio De Panfilis “vita, opere e buona sorte di Domenico

L’annuncio di Totti : “imminente uscita del libro sulla mia vita - sia calcistica che extracalcistica” : Francesco Totti ha annunciato l’inizio della stesura del suo primo libro sulla carriera e sulla sua vita extracalcistica, scritto assieme a Paolo Condò “Oggi volevo condividere una cosa per me molto importante. Sto scrivendo con Paolo Condò e la Rizzoli un libro sulla storia della mia vita, sia calcistica che extracalcistica. Il libro uscirà in autunno e piano piano vi svelerò quasi tutti i dettagli”. Lo ha annunciato in un ...

L'uscita dall'euro teorizzata nell'ultimo libro di Carlo Cottarelli. Ma la conclusione non accetta repliche : La gravissima crisi politico-sistituzionale nella quale siamo piombati nelle ultime 48 ore rischia di avere esiti imprevedibili. Politici, molti commentatori e tanti utenti sui social network hanno assunto posizioni manichee da tifosi, pur di fronte a una situazione profondamente stratificata e dai risvolti molto complessi. E la macchina della disinformazione si è rapidamente messa in moto. In particolare è iniziata a girare con ...

Gran Sasso : in un libro il racconto dell’ultima ascensione di Mario Cambi e Paolo Emilio Cichetti : Mario Cambi e Paolo Emilio Cichetti nel febbraio 1929 tentarono la prima salita invernale della cresta Sud del Corno Piccolo del Gran Sasso e persero la vita per sfinimento e assideramento: la loro storia viene raccontata in un libro dal teramano Pasquale Iannetti, guida alpina, nota alle cronache come “la Cassandra dell’Hotel Rigopiano” per aver segnalato vent’anni fa la possibilità di valanghe nell’area di ...

Fico al salone del libro di Napoli : 'Bell'iniziativa. E che colpo Ancelotti' : 'Questa iniziativa per la cultura, per l'editoria, per il libro è molto importante. Credo che leggere sia essenziale in un mondo che va velocissimo'. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, arrivando al salone del libro di Napoli che ha aperto i battenti giovedì scorso. Inaugurazione alla quale Fico non ...

Fico al salone del libro di Napoli : 'Bella iniziativa. Ancelotti che colpo' : 'Questa iniziativa per la cultura, per l'editoria, per il libro è molto importante. Credo che leggere sia essenziale in un mondo che va velocissimo'. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, arrivando al salone del libro di Napoli che ha aperto i battenti giovedì scorso. Inaugurazione alla quale Fico non ...