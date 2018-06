Il leader dell' Afd Alexander Gauland | Valuteremo di volta in volta se il nuovo

Il leader di Afd Alexander Gauland : "Hitler e i nazisti sono stati solo una cacca di uccello nella storia della Germania" : Bufera in Germania per le parole del leader di Alternativa per la Germania (AfD), Alexander Gauland, secondo il quale "Hitler e il nazismo sono solo una "cacca di uccello" in più di mille anni di gloriosa storia del Paese. Gauland ha parlato a Seebach, in Turingia al congresso federale dell'ala giovanile del partito di estrema destra.Immediate le repliche, come quella di Annegret Kramp-Karrenbauer: "50 milioni di morti, l'Olocausto e la ...

Lotto : il 60 su Milano resta leader della classifica : Lotto nell’ultima estrazione del mese di Maggio, il 60 su Milano resta nell’urna e sale a quota 122 turni di assenza. Lotto, il massimo ritardatario del Lotto è ancora il 60 su Milano, adesso a quota 122 turni a vuoto. Il podio dei più assenti vede altri due centenari: l’82 su Firenze che non si vede da 119 appuntamenti e […] L'articolo Lotto: il 60 su Milano resta leader della classifica proviene da GiGi Lotto.

Matteo Salvini - il leader della Lega è il nuovo ministro dell'Interno - : Il segretario del Carroccio è anche vicepresidente del Consiglio nel governo di Giuseppe Conte. In cinque anni ha portato il partito dal 4% dei consensi al 25%. Estimatore di Putin e fan di Trump, ...

SALVINI CONTESTATO A SIENA : "SFIGATI COMUNISTI"/ Video - Pd risponde a leader della Lega : "Delirio estremista" : SALVINI CONTESTATO a SIENA: "Sfigati comunisti", il leader della Lega risponde alla protesta di alcuni presenti per il suo comizio, "quattro figli di papà"(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 15:10:00 GMT)

Kim Jong-un vede il leader della Corea del Sud : “Ora c’è la volontà di incontrare Trump” : Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha espresso la «sua ferma volontà» di incontrare il presidente americano Donald Trump. Lo riferisce l’agenzia ufficiale nordCoreana Kcna dopo l’incontro a sorpresa di sabato tra Kim e il presidente sudCoreano Moon Jae-in, nel villaggio di confine di Panmunjom. Durante l’incontro, Kim ha confermato l’int...

Lotto : il 60 su Milano resta leader della classifica : Lotto l’undicesima estrazione del mese di Maggio, vede il 60 su Milano sempre in testa alla classifica dei massimi ritardatari, ora a quota 120 turni di assenza. Lotto, l’estrazione di sabato 26 maggio porta a 120 i turni di assenza dell’ultracentenario meneghino; alle sue spalle segue l’82 su Firenze a 117, mentre al terzo posto si conferma l’87 sulla Nazionale, […] L'articolo Lotto: il 60 su Milano resta leader della classifica ...

Nuovo incontro tra i leader delle Coree : 13.41 I due leader coreani, Kim Jong-Un e Moon Jae-In, si sono incontrati nuovamente al villaggio di confine tra i due Paesi per discutere del vertice tra Usa e Corea del Nord, che era stato annullato da Trump. Lo riferisce l'agenzia sudcoreana Yonhap. La notizia potrebbe significare che il vertice tra Trump e Kim, inizialmente previsto per il 12 giugno a Singapore, potrebbe essere rimesso in agenda. Ieri sera Trump aveva twittato di aver ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 maggio : Il leader della Lega - dopo aver ricevuto le cattive notizie dall’incontro con il Presidente - scrive su Facebook : “Sono arrabbiato” : “Piena sintonia” Il Salvimaio va alla guerra: “Noi e Conte uniti su Savona” Il segretario della Lega su Facebook: “Sono davvero arrabbiato”. E il capo del Movimento mette il suo like di Luca De Carolise Paola Zanca I Signori Qualcuno di Marco Travaglio Anche noi, come i colleghi dei giornaloni, siamo in ambasce alla sola idea di essere governati da un Signor Nessuno mai sentito prima: il prof. avv. Giuseppe Conte, per giunta ...

Boldrini contro Salvini : “Al governo leader maschilisti”. Il capo della Lega : “Ma ancora parli?” : Scontro a distanza tra Laura Boldrini e Matteo Salvini. L'ex presidente della Camera, durante un convegno, ha accusato: "Al governo leader maschilisti".. Pronto il botta e risposta su Twitter: "Ma ancora parla?!", scrive Salvini. "ancora parlo?!? Non è che l'inizio, fattene una ragione", replica Boldrini.Continua a leggere

Moto – Talenti Azzurri FMI Enduro : Spanu si conferma leader dell’Europeo Junior U21 : Con un 1° ed un 2° posto Claudio Spanu consolida la sua leadership nell’Europeo Enduro Under 21, in Romania un febbricitante Lorenzo Macoritto limita i danni Prosegue la stagione nell’Enduro European Championship per due piloti coinvolti nel progetto Talenti Azzurri FMI. Dopo il più che positivo inizio registratosi a Fabriano, Claudio Spanu e Lorenzo Macoritto hanno preso parte al secondo evento della serie continentale a Bacau ...

GOVERNO LEGA-M5S - DI MAIO E SALVINI : “CONTE PREMIER”/ Video : il leader della Lega contro la precarietà : GOVERNO M5s-Lega, accordo sul premier Giuseppe Conte: Luigi Di MAIO e Matteo SALVINI saranno ministri, domani nuovo giro di Consultazioni al Quirinale con Sergio Mattarella, Fico e Casellati(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 23:54:00 GMT)

Ariana Grande su Manchester - ricordo “ancora doloroso” : la popstar leader della nuova generazione per TIME : Ariana Grande ha ottenuto la copertina del nuovo numero della rivista americana TIME, che ha per tema "I leader della prossima generazione". La popstar appena 24enne è indicata come uno di loro, insieme ad "altri 9 attivisti, artisti e atleti in ascesa" scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti nell'ultimo anno. Il volto della cantante di Dangerous Woman si staglia fiero sulla copertina della prestigiosa rivista, che contiene ...

Giro d’Italia – Bramati preoccupato per la leadership di Viviani : il DS spiega i motivi della ‘crisi’ di Imola : Davide Bramati, DS della Quick Step Floors, è preoccupato per la condizione fisica di Elia Viviani, attuale leader della classifica per velocisti Elia Viviani sembra aver lasciato il turbo in Israele. La maglia ciclamino del Giro d’Italia non è più il corridore che si è fatto valere nel Medio Oriente, anzi è un lontano parente. Il ciclista della Quick Step Floors sta pagando dazio nelle ultime tappe disputate sull’Appennino, e ieri ...