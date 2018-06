Il governo degli spergiuri

Giuseppe Conte - governo M5s-Lega/ Il giuramento del premier "avvocato degli italiani" : Giuseppe Conte, Governo M5s-Lega: il premier dell'esecutivo del cambiamento giallo-verde ha prestato giuramento, l'avvocato degli italiani e la grande emozione(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 18:06:00 GMT)

Chi è Enzo Moavero Milanesi - il nuovo ministro degli Esteri del governo M5s-Lega : Enzo Moavero Milanesi è il ministro degli Esteri del nuovo governo M5s-Lega guidato da Giuseppe Conte. Moavero è già stato ministro in passato con due diversi governi: prima con Mario Monti e poi con Enrico Letta, in entrambi i casi con la delega agli Affari europei. Ha lavorato per anni nella Commissione europea e in altre istituzioni Ue ed è anche professore di diritto comunitario.Continua a leggere

governo - Oettinger contro i populisti in Italia. I tweet degli utenti stranieri : “Dice agli elettori che sbagliano. Incredibile” : “Nel mio primo tweet sull’intervista esclusiva a Oettinger ho sbagliato a scrivere il virgolettato del commissario. Ecco perché l’ho cancellato. Voleva essere un riassunto veloce della mia intervista. Mi scuso per la confusione. Per favore, leggete le frasi tradotte“. È l’ultimo tweet di Bernd Thomas Riegert, il giornalista di Deutsche Welle che ha intervistato il commissario Ue al bilancio Gunther Oettinger. Che, ...

governo - chi ha votato questi personaggi? Gran parte degli italiani è complice : La giornata più lunga della recente storia della Repubblica è terminata con l’esplosione prevedibile del caos politico. Congetture e accuse riempiono le pagine dei giornali, delle televisioni e dei social. Di chi è la colpa di quanto accaduto? ‘Dei mercati e della Trojka’, spergiura Salvini che vede la nomina di Cottarelli da parte del presidente Mattarella come la prova del complotto delle élite mondiali a danno del popolo italiano. ‘Di Di Maio ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ governo Cottarelli - la delusione dei lavoratori precoci e la richiesta degli esodati : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 20 maggio. Governo Cottarelli, la delusione dei precoci e la richiesta degli esodati. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 05:52:00 GMT)

governo - l’amarezza degli eletti M5s. E il sospetto sul doppio gioco della Lega : La delusione è grande come quella di chi credeva che ormai il Governo fosse cosa fatta. Quando sono passate poco più di 24 ore dal rifiuto di Giuseppe Conte e soprattutto dallo strappo di Luigi Di Maio con il Colle, i parlamentari M5s girano frastornati tra i palazzi romani cercando di far passare la sbornia. “L’impressione è che ci siamo fatti prendere in giro dalla Lega e pure da Fratelli d’Italia”, commenta un eletto a ...

governo - Grillo attacca : "Qualcuno parla al posto degli italiani" : La gag, è evidente, nasconde un messaggio per il Colle che ieri sera, annunciando la fine dell'esperimento Conte, ha detto di non aver condiviso il nome di Paolo Savona all'Economia perché 'l'...

governo - diretta – Conte ha rimesso il mandato dopo il no su Savona. Mattarella : “Garantisco i risparmi degli italiani”. Convocato Cottarelli per l’incarico da presidente del Consiglio : Il Governo sostenuto da M5s e Lega non ci sarà. Il presidente incaricato Giuseppe Conte ha rimesso l’incarico al capo dello Stato Sergio Mattarella. Il motivo è l’indicazione come ministro dell’Economia di Paolo Savona. Il presidente della Repubblica, prima di ricevere Conte, ha ricevuto i leader del M5s e della Lega, Luigi Di Maio e Matteo Salvini per chiedere se ci fossero margini di modificare l’indicazione di Savona, ...

Conte rinuncia - Mattarella : “Non ho ostacolato il governo. Devo tutelare i risparmi degli italiani” : Conte ha rimesso l’incarico a Mattarella: «Rinuncio, ma ho profuso il massimo sforzo in un clima di piena collaborazione con gli esponenti delle forze politiche che mi hanno designato» annuncia dopo un’ora di colloquio con il presidente. Termina così il tentativo affidato al professore di formare un esecutivo Lega M5s: «Mattarella ha posto il v...

governo - Mattarella : «Non posso subire imposizioni - devo tutelare i risparmi degli italiani» : Ho accettato tutte le proposte tranne quella del ministro dell'Economia. Dai partiti ho registrato indisponibilità a ogni soluzione». Puntualizzando che il Quirinale non può sostenere la proposta di ...

governo M5s-Lega - diretta – Conte ha rimesso il mandato. Mattarella : “Non ho ostacolato il governo - l’ho agevolato. Ma prospettiva di uscire da euro mette a rischio i risparmi degli italiani” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha rimesso il mandato ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E’ il fallimento del capo di un possibile governo sostenuto da M5s e Lega. E’ l’esito dello scontro istituzionale senza precedenti tra il capo dello Stato e i due partiti che si è consumato quasi esclusivamente su un nome, quello di Paolo Savona, l’economista indicato dalla Lega per il ruolo di ...

Conte - il governo «amico del popolo» e i risparmi degli italiani : L’incarico dato a Giuseppe Conte di formare il nuovo Governo ha suscitato preoccupazioni, in Italia e all’estero. Vale la pena di discutere le ragioni di quelle preoccupazioni, anche...

Le aspettative degli italiani per il governo giallo-verde guidato da Conte : Quasi un italiano su due valuta positivamente il contratto sottoscritto nei giorni scorsi dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega per il governo del Paese; di parere differente è il 37%, mentre 15 cittadini su 100 non esprimono un’opinione in merito. È uno dei dati che emerge dal sondaggio condotto dall’Istituto Demopolis alla vigilia della formazione del nuovo Esecutivo. Nelle linee generali, gli italiani sembrano ...

Il sentimento degli italiani per il governo giallo-verde guidato da Conte : Quasi un italiano su due valuta positivamente il contratto sottoscritto nei giorni scorsi dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega per il governo del Paese; di parere differente è il 37%, mentre 15 cittadini su 100 non esprimono un’opinione in merito. È uno dei dati che emerge dal sondaggio condotto dall’Istituto Demopolis alla vigilia della formazione del nuovo Esecutivo. Nelle linee generali, gli italiani sembrano ...