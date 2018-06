Il giuramento dei dilettanti al governo

La giornata perfetta di Di Maio. L'accoglienza dei fan - le lacrime durante il giuramento : Sono arrivate le lacrime per Luigi Di Maio che, al Quirinale, davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si emoziona durante la cerimonia di giuramento di fedeltà alla Repubblica dei ministri del nuovo governo Conte. Seduto in prima fila accanto al neo ministro dell'Interno Matteo Salvini, Di Maio si emoziona mentre i "suoi" ministri sfilano per andare a firmare davanti al presidente Mattarella. Gli occhi lucidi tradiscono ...

Governo - la sfilata dei ministri per il giuramento. E Centinaio sbotta : “Critiche su di me? Andate a lavorare” : I ministri del nuovo esecutivo M5S-Lega sfilano al loro arrivo al Colle per il giuramento. Qualcuno si ferma davanti alle telecamere: “Oggi è come il primo giorno di scuola. Il mio primo provvedimento? Valorizzare il Made in Italy”. Così Gian Marco Centinaio, neo ministro dell’Agricoltura del Governo Conte. In risposta alle prime polemiche piovute sul nuovo esecutivo a proposito delle posizioni sul Sud espresse in passato dalla Lega, ...